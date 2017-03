Židan o teranu: Bruseljski postopek se ustavlja

Komisija bo znova preučila dejansko stanje in nova dejstva

6. marec 2017 ob 16:45

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Kmetijski minister Dejan Židan je v Bruslju dejal, da se glede na izjave predsednika Evropske komisije med obiskom v Sloveniji postopek za sprejetje delegiranega akta, ki bi Hrvaški dovolil izjemo pri rabi imena teran, ustavlja zaradi preverjanja novih dejstev.

Poleg suma ponarejanja dokumenta je kot novo dejstvo Židan navedel tudi priporočilo evropske varuhinje človekovih pravic, ki je ocenila, da gre pri odločitvi komisije proti razkritju hrvaških dokumentov, ki ga je zahtevala Slovenija, za nepravilnost.

Cilj Slovenije zdaj je, da se postopek začasno ustavi z namenom ustrezne preučitve novih dejstev in dokončno potrdi ali ovrže sum ponarejenega dokumenta. Ta dejstva se bodo, tako Židan, preverila v prihodnjih tednih.

Da bo komisija preučila nova dejstva in znova odprla vprašanje terana, je obljubil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker na obisku Slovenije prejšnji teden. Minister Židan je danes dejal, da mu Junckerjeve besede zelo veliko pomenijo. "Če gospod z avtoriteto to pove, to ni več vprašanje," je dejal.

Na vprašanje, ali se namerava danes o teranu pogovarjati tudi z evropskim komisarjem za kmetijstvo Philom Hoganom, pa je odgovoril, da ni potrebe za to.

L. L.