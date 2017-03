Hrvaška zavrača Junckerjeva pričakovanja o spoštovanju odločitve o arbitraži

Zagreb si želi dvostranskega reševanja vprašanja meje

3. marec 2017 ob 19:37

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Predsednik hrvaškega sabora Božo Petrov je znova zatrdil, da Hrvaška ne bo sodelovala v postopkih arbitražnega sodišča, potem ko je predsednik Evropske komisije izrazil podporo arbitražnemu procesu.

"Hrvaška ne bo sodelovala v arbitražnih postopkih, za katerimi stoji sramotno početje posameznih udeležencev", je ob robu zagrebške konference o županijah kot nosilcih gospodarskega razvoja novinarjem dejal Petrov in zavrnil pričakovanje predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, da bosta Hrvaška in Slovenija brezpogojno spoštovali odločitev arbitražnega sodišča v sporu o meji.

Po odločitvi hrvaškega sabora konec julija 2015, da Hrvaška izstopi iz arbitražnega postopka, so pojasnili, da glavni razlog za odstop od arbitražnega sporazuma ni bilo le obnašanje nekdanjega slovenskega člana arbitražnega sodišča Jerneja Sekolca in agentke Simone Drenik, temveč v naknadno dodanih dokumentih, na podlagi katerih je arbitražno sodišče lahko odločalo o rešitvi spora o meji.

Juncker je v sredinem pogovoru za STA dejal, da Evropska komisija podpira arbitražni proces, "ki je v interesu pravne gotovosti za obe strani ter v interesu gladkega in učinkovitega izvajanja zakonodaje EU-ja". Ob tem je izrazil pričakovanje, da bosta Hrvaška in Slovenija popolnoma in brezpogojno spoštovali odločitev arbitražnega sodišča v sporu o meji, ko bo ta sprejeta.

"Vsaka država bi storila enako"

"Bilo bi zanimivo videti, ali bi se gospod Juncker ali kdorkoli drug iz EU-ja odzval na takšen način, če bi se to zgodilo v njegovi državi," je izjavil Petrov. Tudi hrvaški premier Andrej Plenković je prepričan, da bi vsaka država, ki bi se našla v podobni situaciji kot Hrvaška v arbitražnem postopku, storila enako.

Hrvaški premier je Junckerjevo spodbudo arbitraži označil kot "skrajno nepomembno in nesprejemljivo za Hrvaško". Poudaril je, da sta hrvaška vlada in sabor soglašala z oceno, da je arbitraža "težko kompromitirana in kontaminirana".

"V mednarodnopravnem smislu odločite arbitražnega sodišča v okviru procesa, ki se ga sploh ne udeležujemo, na noben način ne bodo obvezovale Hrvaške", je dejal predsednik hrvaške vlade.

"Hrvaška bo s Slovenijo reševala odprto vprašanje meje na kopnem in morju po drugi poti in ne z arbitražnim postopkom, ki je kompromitiran z ravnanjem slovenske strani. Zaradi tega sta slovenska agentka v arbitražnem postopku in sodnik iz Slovenije sama odstopila", je dejal.

Poudaril je še, da je Zagreb Evropsko komisijo pred letom in pol jasno seznanil s hrvaškimi stališči. "Če bo potrebno pojasniti, zakaj smo to počeli, bomo pojasnili. Temu ne bom dajal večje pozornosti", je še povedal.

Po Plenkovićevih besedah je Hrvaška vstopila v arbitražni postopek "v dobri veri". "Prepričan sem, da bi, potem, kar se je razkrilo, ne samo Hrvaška, ampak katera koli država, ki bi se znašla v podobni situaciji (...) , ravnala enako. Zadeva je trdna in jasna", je sklenil hrvaški premier.

"Spor o meji je dvostransko vprašanje"

Podpredsednik hrvaške vlade in zunanji minister Davor Ivo Stier je ponovil, da Junckerjevo mnenje "spodkopava avtoriteto Evropske komisije".

"Hrvaška si prizadeva, da bi se komisija osredotočila na vprašanja, za katera je pristojna," je izjavil Stier v Zagrebu po današnjem srečanju zunanjih ministrov držav procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropo (SEECP). Znova je dejal, da "reševanje dvostranskih sporov, spor o meji pa je dvostransko vprašanje", ni v pristojnosti Evropske komisije.

Stier je komentiral tudi Junckerjevo napoved, da se bo Evropska komisija po preučitvi slovenskih trditev, da je Hrvaška ponarejala dokumente o teranu, vrnila k vprašanju terana. Dejal je, da ne gre za napoved o spremembi odločitve komisije o napovedanem uvajanju izjeme za hrvaške vinarje, temveč za ugotavljanje dejstev, kar "ni težava".

G. V.