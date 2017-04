Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Abanka je visoko likvidna in kapitalsko močna, sporoča uprava banke. Foto: BoBo Sorodne novice Abanka več kot potrojila čisti dobiček Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Abanka lani s slabimi 77 milijoni evrov čistega dobička

Država namerava Abanko prodati do konca leta 2019

13. april 2017 ob 21:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V letu 2016 je Abanka ustvarila 76,7 milijona evrov čistega dobička. Bilančna vsota se je hkrati zmanjšala za šest odstotkov, na 3,6 milijarde evrov, banka pa je visoko likvidna in kapitalsko močna, sporoča uprava.

Med kazalniki poslovanja v letu 2016 so na seji nadzornega sveta Abanke navedli še povečanje obrestnih prihodkov za 1,5 odstotka ter znižanje stroškov poslovanja za 7,1 odstotka. Dobiček je bil v letu 2016 pri slabih 77 milijonih evrov za 79 odstotkov višji kot v letu prej.

V letošnjem letu v Abanki nadaljujejo prestrukturiranje in optimiziranje poslovanja v skladu z zavezami, danimi Evropski komisiji (EK). "Intenzivno stopamo po poti digitalizacije bančnih storitev ter nadgrajujemo funkcionalnosti na elektronskih in mobilnih poteh, kar omogoča povezovanje z odličnostjo finančnih storitev in vpliva na nižje stroške poslovanja," je uprava Abanke zapisala v sporočilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Spomnimo, da je Abanka z združitvijo z Banko Celje oktobra leta 2015 postala druga največja banka v Sloveniji. Država namerava banko do sredine leta 2019 prodati, saj je bil to pogoj za zeleno luč EK-ja za državno pomoč.

