Adria Airways od Etihada kupila švicarski Darwin Airline

Darwin bo še naprej deloval pod svojim imenom

20. julij 2017 ob 10:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Adria Airways je prek svoje odvisne švicarske družbe kupila 99,1-odstotni delež švicarske letalske družbe Darwin Airline. Gre za regionalnega letalskega prevoznika, podrobnosti pa niso znane.

Obstoječi večinski lastniki, vključno z strateškim partnerjem Darwin Airlina, ta deluje pod imenom Etihad Regional, Etihad Airlines, so svoje deleže prodali odvisni družbi Adrie Airways v Švici. V skladu z dogovorom bo Darwin še naprej deloval pod lastnim imenom ter z lastnim spričevalom letalskega prevoznika iz baz Lugano v južni Švici in Ženeve, Adria Airways pa bo prevzela nekatere administrativne in operativne naloge ter tržila storitve švicarskega letalskega prevoznika, ki je lani ustvaril manjši dobiček.

"Darwin je odlična letalska družba z izkušenim vodstvom in osebjem. Širitev naše mreže in posledično optimiziranje stroškov je najboljša kombinacija za oba prevoznika" je ocenil direktor Adrie Airways Arno Schuster. "Prepričani smo, da bo Adria Airways s svojim obsežnim strokovnim znanjem ter močno mrežo letov, zlasti na trgu Jugovzhodne Evrope, zelo koristna ne le za prihodnost Darwina, temveč tudi za regijo Ticino, ki potrebuje dobre povezavo s preostalo Švico in Evropo," pa je dejal predsednik upravnega odbora družbe Darwin Airline povedal Emilio Martinenghi.

Darwin Airline je bil ustanovljen leta 2003 s ciljem, da zagotovi gospodarsko povezavo med južnim delom Švice, Ticinom, z glavnima finančnima centroma države, Zürichom in Ženevo, kot tudi povezave z letališkimi vozlišči. Trenutno ima v svoji floti šest letal Saab 2000 s 50 sedeži in štiri letala ATR 72-500s s 68 sedeži. Poleg letov v evropska mesta je sicer letalska družba doslej s partnerjem Etihad Airways strankam ponujala tudi nekatere druge destinacije, med drugim Abu Dabi in Kuala Lumpur.

A. Č.