Klavrn konec velikih obljub - namesto 375.000 potnikov jih je iz Maribora letelo 1.400

Agencije so zelo zanimajo za čarterske polete

8. julij 2017 ob 10:46

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Letos naj bi prek mariborskega letališča letelo 375.000 potnikom, a se je do konca junija ta številka povzpela na zgolj nekaj več kot 1.400. V podjetju so se zavili v molk.



Za Aerodrom Maribor je bilo najboljše leto 2015, ko so prepeljali več kot 23.000 potnikov, že lani pa je številka upadla na manj kot 8.000, letošnja statistika pa bo očitno še bolj porazna.

Dobro leto 2015 je šlo zlasti na račun čarterskih poletov. A, ker je bilo letališče letos sredi lastniških sprememb - od Delavske hranilnice ga je kupila s kitajskim kapitalom podprta družba SHS Aviation - so na letališču letos pozabili na dogovore s turističnimi agencijami. Te so iz Maribora večinoma letele na grške otoke in turško obalo. Med slednjimi sta zadnja leta prednjačili zlasti Intelekta in Relax, letela sta tudi Palma in Kompas, skupaj pa so poskrbeli za nekaj tisoč potnikov predvsem iz severovzhodnega dela Slovenije.

Premalo ljudi in kupne moči

Da letos ne bo rednih čarterskih poletov iz mariborskega letališča je potrdil tudi direktor Intelekte Boris Farkaš in dodal, da se tudi sami že 28 let trudijo oživeti mariborsko letališče. Prekmurska turistična agencija je doslej iz Maribora prepeljala daleč največ potnikov, najbolj popularni so bili redni poletni čarterski poleti na črnomorsko obalo, v Romunijo, Tunizijo, Turčijo, na Malto ter na grške otoke Kos, Rodos in Krf.

"Seveda bi tudi v prihodnje z veseljem vključili Maribor v mrežo naših poletnih čarterskih poletov, a je to glede na velikost mesta in njegovo kupno moč mogoče le z veliko mero patriotizma Štajercev, Korošcev, Pomurcev in ostalih, za katere je mariborsko letališče najbližje okno v svet," je dejal Farkaš.

Znova leti prihodnje leto?

Tudi v Relaxu so potrdili, da jih čarterski aranžmaji iz Maribora še kako zanimajo, a ker takšni dogovori po navadi potekajo leto dni vnaprej, so jim jih v tej sezoni preprečile lastniške spremembe. Predstavnik agencije Jože Režonja je prepričan, da bodo naslednje leto lete znova obudili.

"Z odzivom potnikov na letenje iz Maribora smo bili vselej zadovoljni. Pred leti smo pošiljali tudi po dve letali tedensko na bolgarsko obalo, pozneje je bila popularna Tunizija in grški otoki. Zagotovo je šlo za nekaj tisoč gostov, ki so bili veseli, da so lahko leteli z njim najbližjega letališča," je dejal Režonja.

Pogovore za naslednjo sezono bodo tako začeli že naslednji teden. Ta teden so namreč obiskali turistično borzo v Kölnu, kjer so se s partnerji že dogovarjali za naprej. Veliko je zanimanja zlasti za Sredozemlje, tudi za Turčijo, vse bolj popularna je tudi Črna gora, kamor trenutno z Brnika letijo trikrat tedensko.

Tišina v podjetju

O tem, zakaj se Aerodromu Maribor letos ni uspelo dogovoriti s turističnimi agencijami, iz družbe ni bilo odziva niti od enega od obeh direktorjev, Ladimirja Broliha in Borisa Bobka, niti od njihove službe za marketing.

Verjetno gre razloge za to poiskati tudi v tem, da v omenjeni družbi prihaja do menjav v vodenju. Po pisanju Večera naj bi se Brolih poslovil z vrha podjetja, v katerega je prišel leta 2015 na predlog takratnih lastnikov Delavske hranilnice. Na čelo Aerodroma naj bi iz SHS Aviationa prišel Carl Runge, takrat pa se bo verjetno moral posloviti tudi drugi sedanji direktor Bobek.

A. Č.