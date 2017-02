Agroind pravnomočno v stečaju, ni jasno, kdo bo upravitelj

Podjetje ima še veliko dolgov do kmetov

16. februar 2017 ob 15:22

Vipava - MMC RTV SLO/STA

Stečaj vipavskega Agroinda je v tretjem poskusu le postal pravnomočen, so potrdili na novogoriškem okrožnem sodišču. Ni pa še dokončne odločitve o stečajnem upravitelju.

Na sklep o stečajnem upravitelju sta se namreč pritožila tako uprava Agroinda kot tudi lastnik družbe Demistone Group s Cipra. Pritožbi je novogoriško sodišče zato poslalo v izjasnitev stečajnemu upravitelju Andreju Perdanu in zaposlenim kot predlagateljem stečajnega postopka. Ti imajo možnost na pritožbi odgovoriti v 15 dneh od prejema priziva sodišča. Kljub temu pa stečajni upravitelj opravlja vse naloge, povezane s stečajem družbe.



Zaradi pravnomočnosti stečaja so lahko nekoliko bolj zadovoljni predvsem delavci Agroinda. Jamstveni in preživninski sklad jim je po poročanju Primorskih novic nedavno poslal odločbe, s katerimi jim bo izplačal zakonsko določeni znesek iz naslova plač, odpravnin in neizkoriščenega dopusta. Vseh 45 delavcev bo denar dobilo še ta mesec.

Agroind ob tem veliko dolguje tudi kmetom, ki še vedno niso dobili plačila za zadnje tri letine. Tisti, ki so lansko letino grozdja oddali v vipavsko klet, bodo plačilo dobili na podlagi prodaje vina letnika 2016. Plačilo letnika 2014 bo zadruga vpisala v stečajno maso, plačilo letnika 2015 pa bo Kmetijska zadruga Vipava reševala s prodajo nepremičnin, ki jih je dobila od Agroinda.

Okrožno sodišče v Novi Gorici je prvi sklep o stečaju vipavske družbe sprejelo že dvakrat, a so se lastniki Agroinda obakrat pritožili. Tako je 4. januarja letos novogoriško okrožno sodišče že tretjič sprejelo sklep o začetku postopka stečaja Agroinda, ki pa ga vodstvo družbe tokrat ni izpodbijalo, saj je bila družba insolventna.

A. Č.