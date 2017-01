Agroind gre tretjič v stečaj

Družba delavcem dolguje nekaj plač

4. januar 2017 ob 13:13

Vipava - MMC RTV SLO/STA

Novogoriško okrožno sodišče je tretjič sprejelo sklep o začetku postopka stečaja družbe Agroind Vipava. Predlog so tudi tokrat vložili zaposleni, vodstvo družbe pa mu tokrat ni nasprotovalo, saj je družba insolventna.

Okrožno sodišče v Novi Gorici je prvi sklep o stečaju vipavske družbe sprejelo 24. maja lani, po uspešni pritožbi ukrajinskih lastnikov na višje sodišče v Ljubljani pa vnovič 9. avgusta. Na ta sklep so se lastniki Agroinda pritožili in dva meseca pozneje ga je ljubljansko višje sodišče razveljavilo ter zadevo vrnilo v odločanje sodišču v Novi Gorici.

Lastniki Agroinda so sprva ugovarjali tudi tretjemu predlogu za uvedbo postopka stečaja, zato je novogoriško sodišče novembra razpisalo narok in na njem sprejelo sklep, da v Agroind pošlje sodnega izvedenca finančne stroke, ki bo ugotavljal obstoj zakonskih podlag za začetek stečajnega postopka.

Agroind je nato sodišče obvestil, da predlogu zaposlenih za začetek postopka stečaja ne nasprotuje več, ker je postal insolventen. Ob novembrskem naroku je bilo na njegovem transakcijskem računu 340.000 evrov.

Družba je sicer normalno poslovala in v času praznikov ustvarila višje prihodke. Zaposleni so prejeli oktobrsko in novembrsko plačo, podjetje je poravnalo tudi druge tekoče stroške, še vedno pa delavcem dolguje razliko nekaj plač iz časov pred prvo vložitvijo predloga za stečaj, ko so zaposleni nekaj časa tudi stavkali.

G. C.