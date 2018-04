Ali bo Elan dobil novega lastnika še letos?

Veliko zanimanj za nakup Elan oz. njegovih divizij

26. april 2018 ob 12:37

Na podlagi dobrega poslovanja Elana je v zadnjih mesecih več družb izrazilo interes za nakup podjetja kot celote ali njegovih posameznih divizij. Novega, strateškega lastnika bi Elan lahko dobil še pred koncem leta.

Izvršni direktor Elana Jeffrey Tirman je povedal, se je v zadnjih mesecih javilo več interesentov za nakup celotnega podjetja ali pa njegovih posameznih divizij. Prepričan je, da je to posledica dobrega poslovanja družbe v zadnjih letih in njene hitre rasti ter dejstva, da je Elan prepoznan po kakovosti in inovativnosti.

"Po pogovorih z lastniki smo se odločili, da najamemo zunanje finančno svetovalno podjetje Freitag & Co., ki bo začelo formalni postopek in nam pomagalo raziskati podane interese ter priložnosti, ki se ponujajo," je dejal Tirman in dodal, da v Elanu pričakujejo, da bodo eno ali več transakcij izvedli še pred koncem tega leta.

Zaenkrat več o podjetjih, ki so izrazili interes za nakup Elana, Tirman ni mogel razkriti. Pojasnil je, da se za podjetje oziroma njegove divizije zanima več družb oziroma skupin. Računa, da bo novi kupec Elana bodisi kot celote bodisi njegovih posameznih delov strateški lastnik in ne več finančni.

Elan je sedaj namreč v lasti Wiltan Enterprises Limited oziroma sklada VR Capital. Kot je pojasnil Tirman, je omenjeni sklad običajno lastnik posamezne družbe, v katero investira, tri do pet let, ko izboljša njeno vrednost, jo proda naprej.

Tirman je spomnil, da so obstoječi delničarji Elan od slovenskih državnih lastnikov kupili julija 2015. Od takrat so v podjetje reinvestirali skoraj deset milijonov evrov, kar je povsem drugače, kot se je delalo v preteklosti, ko je bil Elan v državni lasti. V zasebni lasti Elan investira denar, ki ga ustvarja, v nove objekte in nadaljnjo rast, je izpostavil Tirman.

Elan raste in zaposljuje

Spomnil je, da se je ob prevzemu Elana pojavila bojazen, da bo finančni investitor v želji po racionalizaciji poslovanja odpuščal zaposlene. Zgodilo se ravno nasprotno, podjetje je raslo, prav tako tudi število zaposlenih, ki jih je sedaj okoli 800. Tudi vse tožbe, ki so v preteklosti bremenile Elan, so sedaj rešene.

Skupina Elan je lani ustvarila 82,5 milijona evrov prihodkov, kar je za skoraj 15 odstotkov več kot leto pred tem. Zrasel je tudi operativni dobiček. K rasti so prispevale vse štiri divizije, saj je bila prodaja vseh programov višja kot leto pred tem.

Fantastično leto za smučarsko divizijo

"Leto 2017 je bilo za Elan uspešno," je povzel Tirman. Kot je pojasnil, je bilo za smučarsko divizijo lansko leto fantastično, dobro pa ji kaže tudi letos. Za vetrno divizijo je bilo lansko leto odlično, letos pa ima nekaj težav. Medtem je navtična divizija lani imela težko leto in ji letos zaenkrat kaže odlično. Dobro posluje tudi Elan Inventa.

Izpostavil je, da so odnosi z bankami in dobavitelji stabilni in dobri. V družbi so namreč vzpostavili dober način poslovanja, ki temelji na transparentnosti in odprtosti. To velja tudi v odnosu do zaposlenih, ki so jim že povedali, da preučujejo možnosti prodaje podjetja novega strateškemu lastniku.

Sindikat: Elan bi morali prodati kor celoto

Predsednik sindikata v Elanu Dušan Ferjan je potrdil, da so od uprave prejeli informacijo, da se je pričela prodaja Elana. "Delavci pričakujemo, da če dobimo novega lastnika, dobimo strateškega partnerja, ki bo imel tak interes, kot je treba," je izpostavil Ferjan in dodal, da bi bilo za delavce smiselno, da se Elan proda kot celota in kot tak tudi ostane.

Tirman je sicer pojasnil, da bi bila prodaja Elana kot celote seveda najbolj enostavna, vendar pa sam na to ne more vplivati, saj bo prodaja odvisna od višine ponudb. Zaenkrat še ni jasno, pod kakšnimi pogoji bi bili lastniki Elan pripravljeni prodati, idealni scenarij zanje pa bi bilo pridobiti čim večje število interesentov, kar lahko dvigne prodajno ceno.

