Apec: ZDA grozijo Kitajski z uvedbo dodatnih carin

ZDA že uvedle carine za 250 milijard dolarjev na kitajsko blago

18. november 2018 ob 09:22

Port Moresby - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Sodeč po poteku zasedanja azijsko-pacifiškega foruma za gospodarsko sodelovanje Apec se nasprotja med ZDA in Kitajsko, tako glede strateških vprašanj kot tudi globalizacije in carinske vojne, še naprej zaostrujejo.

Na otoški pacifiški državi Papua Nova Gvineja se je pred nekaj urami končalo redno letno zasedanje azijsko-pacifiškega foruma za gospodarsko sodelovanje Apec, na katerem so poleg najvišjih voditeljev 21-držav članic sodelovali tudi kitajski predsednik Ši Džinping, ameriški podpredsednik Mike Pence in predsedniki vlad Indije, Rusije, Japonske Kanade, Avstralije, Kanade in Nove Zelandije.

Dodatne carine

Mike Pence, ki spada med tako imenovane 'jastrebe', je snel rokavice, saj je v svojem govoru napovedal uvedbo dodatnih carin na vse kitajske izdelke v ZDA, če v Pekingu ne bodo pristali na ameriške zahteve. Po drugi strani je kitajski predsednik Ši Džinping, ne da bi omenjal ZDA, nastopil kot glavni zagovornik proste trgovine, in dejal, da v hladni, vroči ali trgovinski vojni izgubijo vse strani.

Ši Džinping je zavrnil tudi ameriške trditve, da kitajski projekt 'en pas ena cesta' ogroža suverenost držav, ki v njem sodelujejo. Dejal je, da ni past, ki jo je nastavila Kitajska kot trdijo nekateri, da je odprt za vse države in deluje v vsestransko korist.

Azijske države proti ameriškemu protekcionizmu

Zanimivo je, da so največje ameriške zaveznice v Aziji, čeprav tako kot Trump, vidijo v Kitajski največjo strateško grožnjo, nastopile proti naraščajočemu ameriškemu protekcionizmu. Azijski analitiki ocenjujejo, da je sobotni, že drugi oster napad ameriškega podpredsednika na Kitajsko v zadnjih tednih, zelo verjetno del Trumpove pogajalske taktike zaostrovanja stališč pred odločilnimi pogovori, ki jih bo imel s kitajskim predsednikom koncem meseca v Argentini.

Ameriški predsednik Donald Trump pošilja v zadnjih dneh v svet zelo različna sporočila. Medtem ko njegovi sodelavci ostro kritizirajo Kitajsko, je sam pred dvema dnevoma omenil možnost kompromisa. Kitajska naj bi namreč na 142 zastavljenih vprašanj odgovorila pozitivno, štiri ali pet vprašanj pa naj bi po Trumpovih besedah ostalo odprtih. Gre za ključna vprašanja, kjer Kitajska ne bo popustila za nobeno ceno, saj bi se s tem odrekla socializmu s kitajskimi značilnostmi. Da so vse možnosti na mizi, je potrdilo tudi najnovejše zasedanje držav Apeca.

Uroš Lipušček, Radio Slovenija