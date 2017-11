Apple je zunaj ZDA nakopičil 252 milijard dolarjev neobdavčenih prihodkov

Podjetje: "Ostajamo največji davkoplačevalec na svetu"

7. november 2017

New York - MMC RTV SLO

Podjetje Apple je leta 2013, potem ko dobička ni moglo več preusmerjati v svoje irske podružnice, iskalo nov davčni raj. Našlo ga je na otočku Jersey v Rokavskem prelivu, kjer je podjetje shranilo večino izmed 252 milijard dolarjev, kolikor znašajo njegovi neobdavčeni prihodki zunaj ZDA.

Jersey, otoček v bližini normandijske obale, na katerem živi okoli 100.000 ljudi, namreč tako kot številne karibske davčne oaze večini podjetij ne zaračunava davka na dobiček.

Kot razkrivajo "rajski dokumenti", ki jih je pridobil nemški časnik Süddeutsche Zeitung in jih nato delil z Mednarodnim konzorcijem raziskovalnih novinarjev (ICIJ), je ameriški tehnološki velikan do leta 2014 izkoriščal vrzel v davčnih zakonih ZDA in Irske, imenovano "double Irish", ki je Applu omogočila, da se je izogibal plačilu davčnih obveznosti v višini več deset milijard dolarjev s preusmerjanjem dobičkov v svoje irske podružnice, ki nikjer na svetu niso bile prijavljene kot davčni rezidenti.

V skladu z irsko zakonodajo mora namreč večina tam registriranih podjetij plačati davek na dobiček v irsko blagajno. Toda če vodstvu irske davčne oblasti uspe prepričati, da podjetje vodijo in nadzirajo iz tujine, se lahko pogosto izogne plačilu davka na prihodke iz vseh svojih aktivnosti zunaj Irske, pisanje ICIJ-a povzema Delo. Tako je Apple namesto plačila 12,5-odstotnega irskega davka na dobiček ali 35-odstotnega ameriškega tovrstnega davka prek posebnih načinov izogibanja dosegel, da je plačal manj kot pet odstotkov davka od dobička v tujini, v nekaterih letih pa celo manj kot dva odsotka. Evropska unija je izračunala, da je bila davčna stopnja ene izmed Applovih irskih podružnic v enem letu letu le 0,005-odstotna, piše BBC.

"Plačujemo vse davčne obveznosti"

Izvršni direktor Apple Tim Cook se je leta 2013 znašel na zaslišanju v ameriškem senatu, kjer je ostro zanikal vsakršne nepravilnosti: "Plačujemo vse naše davčne obveznosti, plačujemo vse do zadnjega dolarja. Ne pošiljamo denarja na kakšen karibski otok." A kot so razkrili pri ICIJ-u, so direktorji treh Applovih podjetij na Irskem delali prav to. Z vodenjem teh podružnic s sedeža skupine v Kaliforniji so se izognili davčnim obveznostim na Irskem. Obenem so direktorji vedeli, da irska podjetja ne bodo padla pod jurisdikcijo ameriških davčnih oblasti, ker davčna zakonodaja v ZDA deluje drugače. Po ameriških zakonih ima namreč podjetje status ameriškega davčnega rezidenta le, če je tam registrirano.

Stopili na prste principu "double Irish"

Applove posle na Irskem je leta 2013 začela preiskovati tudi Evropska unija. Irska vlada je zaradi vse večjega pritiska oktobra leta 2013 napovedala, da bo Dublin po novem od irskih podjetij zahteval, da se morajo prijaviti kot davčni rezidenti kje na svetu, sredi leta 2014 pa je začela razmišljati tudi o prepovedi davčnega zatočišča, znanega tudi kot "double Irish". To strategijo izogibanja plačilu davkov so uporabljala številna podjetja, med njimi Google, Facebook, LinkedIn in drugi tehnološki velikani. Kot poroča Delo, "double Irish" podjetjem omogoča, da usmerjajo svoje dobičke v irsko izpostavo, ki ima dejansko zaposlene na Irskem, nato pa jih preusmerjajo v drugo irsko podružnico, ki se predstavlja kot davčni rezident katerega izmed otokov z nizko davčno stopnjo, denimo Bermude, Kajmanskih otokov ali otoka Man.

Prepoved tovrstne prakse bi pokvarila Applove nove načrte na Jerseyju, še preden bi jih sploh začeli uresničevati. Čeprav je bila usmerjena v strukture "double Irish", bi namreč potencialna sprememba pravil vsem irskim podjetjem prepovedala, da se razglasijo za davčne rezidente v kateri od davčnih oaz, dodajajo pri ICIJ-u. Do takrat je sicer Apple nakopičil že 11 milijard dolarjev dobičkov, skoraj ves ta denar pa je bil v rokah njihovih irskih podjetij, zunaj dosega ameriških davčnih oblasti.

Apple je želel ohraniti izjemne dobičke, zato je začel iskati alternative ugodnim irskim davčnim pogojem in nov finančni center, ki bi služil kot davčno rezidenstvo za njihove irske podružnice. Marca leta 2014 so vodilni tako poslali vprašalnik podjetju Appleby, ki se ukvarja s poslovanjem v davčnih oazah, in ga vprašali, katera davčna oaza bi bila zanje najprimernejša - Britanski Deviški otoki, Bermuda, Kajmanski otoki, Mavricij, otok Man, Jersey ali Guernsey.

Na Jerseyju podjetjem ni treba plačevati davka na dobiček

Odločili so se za Jersey, samoupravni otok v Rokavskem zalivu, na katerem podjetjem običajno ni treba plačevati davka na dobiček. Leta 2014 sta tako Applovi dve podružnici, Apple Sales International in Apple Operations International davčno rezidentstvo prenesli na Jersey, kjer kopičita ogromne dobičke, podjetje pa še naprej uživa nizke davčne stopnje za svoje mednarodne operacije. Podjetje je v triletnem obdobju zunaj ZDA ustvarilo 122 milijard dolarjev dobička, od katerega je v davčne blagajne odštelo 6,6 milijarde dolarjev - torej je davčne obveznosti plačalo po 5,4-odstotni stopnji, dodaja Delo.

Pri Applu so zanikali vse obtožbe o izogibanju plačevanja davkov in zatrdili, da na zgoraj opisani način niso skušali znižati višine davčne stopnje. Dodali so, da ostajajo največji davkoplačevalec na svetu, saj so v treh letih plačali okoli 35 milijard dolarjev davka na dobiček pravnih oseb, da spoštujejo vse zakone in da njihove poteze "niso na nikakršen način znižale plačila davkov v nobeni državi". Dodali so še, da z Irske v kakšno drugo državo niso prenesli nobenih poslov ali investicij.

