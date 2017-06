Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Avstralska gospodarska rast se niža, a je še vedno pozitivna. Foto: Reuters Sorodne novice Zaradi vročinskega vala v Avstraliji rekordna cena elektrike Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avstralija že neverjetnih 26 let brez recesije

Pred njo je le še Japonska

10. junij 2017 ob 10:33

Sydney - MMC RTV SLO/STA

Avstralsko gospodarstvo je v prvem četrtletju v primerjavi s predhodnim imelo 0,3-odstotno rast, s tem pa je že neverjetnih 26 let brez recesije.

Na letni ravni je bila rast bruto domačega proizvoda (BDP) 1,7-odstotna, kar je manj od rasti v zadnjem lanskem četrtletju, ko je dosegla 2,4 odstotka.

Gospodarska rast v prvem trimesečju je dosegla pričakovanja, vendar pa je bila zaradi vpliva ciklona Debbie na vzhodu države nekoliko nižja od predhodnega četrtletja.

Izenačena z Nizozemsko

Avstralija je bila v recesiji, ki je definirana kot dve zaporedni četrtletji negativne rasti, nazadnje leta 1991, nato pa so sledila 103 četrtletja brez recesije.

S tem je Avstralija dohitela Nizozemsko, ki je 103 četrtletja brez recesije ustvarila v obdobju, ki se je končalo z globalno finančno krizo leta 2008. Prvo mesto na tej lestvici še vedno drži Japonska, ki je imela v obdobju 1960-1993 več kot 130 četrtletij z gospodarsko rastjo.

Uspehi iz preteklosti

Ekonomisti menijo, da so k uspehu Avstralije veliko pripomogle reforme iz 80. let prejšnjega stoletja, fleksibilen trg dela in deregulacija kapitalskega trga. Poleg tega je Avstralija znala izkoristiti kitajsko gospodarsko rast in velike potrebe azijske velesile po surovinah. Vendar pa ekonomisti ob tem opozarjajo, da bi se gospodarska rast v prihodnjih letih lahko ohladila zaradi šibkega domačega povpraševanja.

A. P. J.