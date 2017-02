Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vročina v Avstraliji terja davek tudi v obliki višjih cen elektrike. Foto: Reuters Zaradi vročine se je močno povečala potreba po hlajenju in uporabi klimatskih naprav, zato se pojavljajo težave z dobavo elektrike. Foto: EPA Sorodne novice Sydney na robu rekordno vročega poletja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi vročinskega vala v Avstraliji rekordna cena elektrike

10. februar 2017 ob 16:21

Canberra - MMC RTV SLO/Reuters

V južnih delih Avstralije so se temperature povzdignile na 47 stopinj Celzija, huda vročina pa je zaradi vse večje potrebe po hlajenju povzročila porast cene elektrike.

Večji industrijski porabniki elektrike v Avstraliji so v petek prenehali obratovati, javnost pa se poziva, naj zmanjša svojo porabo elektrike, s čimer bi se izognili električnemu mrku zaradi vse večjega povpraševanja.

Ekstremna vročina je že povzročila rast cene elektrike. Medtem ko elektrarne skušajo zadovoljiti vse večjo potrebo energiji zaradi hlajenja, je cena megavatne ure na kratko narasla na rekordnih 14.000 avstralskih dolarjev (10.000 evrov). Povprečna cena megavatne ure je na jugu države sicer 84 avstralskih dolarjev, zaradi vročine pa je cena v preteklosti že narasla na več kot 10.000 avstralskih dolarjev na megavatno uro. Sobota pa naj bi postala predvidoma celo najbolj vroč februarski dan do zdaj, poroča Reuters.

Oblasti se pripravljajo na začasen odklop elektrike za določena območja jugovzhodne avstralske države Novi južni Wales, s čimer bi preprečili preobremenitev potem, ko je pred nekaj dnevi okoli 40.000 gospodinjstvom in podjetjem zmanjkalo elektrike v državi Južna Avstralija. A razmere so se medtem zaradi manjše porabe izboljšale, tako da ni še prišlo do odklopa elektrike za prebivalce.

Minister za energijo Južnega novega Walesa Don Harwin je ljudi pozval, naj varčujejo z elektriko in jih pozval, naj se namesto tega, da gredo domov, kuhajo ali prižgejo televizijo, odpravijo v kina ali v nakupovalna središča. Kot je dejal, vsaka malenkost pomaga.

Razprava o energetski varnosti

Izjemna vročina in pomanjkanje elektrike so sprožili razpravo o energetski varnosti. Južna Avstralija je odvisna od vetra za več kot tretjino svoje elektrike, veter pa se je umiril ravno v času, ko so ljudje začenjali bolj uporabljati klimatske naprave.

V tej avstralski državi se že nekaj časa soočajo z motnjami z dobavo in rastjo cen elektrike. Lanskega septembra so tako zaradi mrka na ravni celotne Južne Avstralije rudniki bakra, talilnice in železarna morali prenehati obratovati tudi za dva tedna.

