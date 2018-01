Avstrija je podražila vinjete in kupcem ponudila tudi digitalno različico

Desetdnevna vinjeta za osebna vozila stane devet evrov

1. januar 2018 ob 16:50

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

V Avstriji začenjajo veljati nove vinjete za vožnjo osebnih vozil po tamkajšnjih avtocestah. Njihova cena se je povišala za stopnjo inflacije, letna vinjeta torej za 90 centov, vozniki pa se tokrat lahko odločijo tudi za nakup digitalne vinjete.

Za osebne avtomobile se je cena letne vinjete za vožnjo po avstrijskih avtocestah in hitrih cestah z letom 2018 zvišala s 86,40 evra na 87,30 evra, za motorna kolesa pa s 34,40 evra na 34,70 evra.

Dvomesečne vinjete so se s 25,90 evra podražile na 26,20 evra za osebna vozila in s 13 evrov na 13,1 evra za motorna kolesa, desetdnevne pa z 8,9 evra na okroglih 9 evrov za osebna vozila in s 5,1 evra na 5,2 evra za motorna kolesa.

Tako kot v Sloveniji ostajajo tudi v severni sosedi vinjete za leto 2017 veljavne še do konca januarja.

Digitalne vinjete za leto 2018 so začeli prodajati novembra. Pri avstrijskem upravljavcu avtocest Asfinag opažajo, da so jih vozniki zelo dobro sprejeli. Lastniku vozila namreč prihranijo praskanje stare vinjete z vetrobranskega stekla in lepljenje nove, poleg tega so za razliko od različice v fizični obliki vezane na registrsko oznako, kar prinaša velike prednosti v primeru menjave vozila.

Vinjete 2018 češnjevo rdeče barve

Še vedno je mogoče vinjete kupiti tudi v fizični obliki, te so za leto 2018 češnjevo rdeče barve. Nadzor bodo na več kot 2.200 kilometrih avstrijskih avtocest in hitrih cest še naprej izvajali naključno, a ker vizualni nadzor ne zadošča več, je Asfinag vzpostavil evidenco vinjet. Vanjo je mogoče brezplačno pogledati prek spleta ter z vpisom registrske številke vozila in države registracije preveriti, ali ima vozilo digitalno vinjeto in kakšen je čas njenega trajanja.

Digitalno vinjeto je mogoče kupiti prek Asfinagove spletne strani oziroma v njegovi mobilni aplikaciji Unterwegs. Plačilo je mogoče s kreditnimi karticami, prek Paypala ali nakazila, ne pa tudi z gotovino.

Nakupi prek spleta veljavni šele 18 dni po naročilu

Ob tem je prvi mož Asfinaga Klaus Schierhackl v pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA in radio Ö1 spomnil na evropsko zakonodajo s področja varstva pravic potrošnikov, po kateri so zaradi možnosti odstopa od pogodbe nakupi prek spleta dokončno veljavni šele 18. dan po oddanem naročilu. Vozniki, ki želijo po 1. februarju, ko se izteče veljavnost letnih vinjet za leto 2017, uporabljati digitalno vinjeto, naj zato to naročijo najpozneje do 14. januarja.

Pri Asfinagu si v povezavi z vinjetami želijo izjemo od te ureditve, zato se v Bruslju dogovarjajo, da naj bi bili po letu 2021 nakupi digitalnih vinjet prek spleta veljavni takoj, je še povedal Schierhackl.

J. R.