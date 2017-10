Banka Slovenije kaznovala Savo zaradi zamude pri prodaji Gorenjske banke

Odločitev je dokončna

17. oktober 2017 ob 19:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Banka Slovenije je po naših informacijah sprejela izjemen ukrep in Savi naložila pol milijona evrov kazni, ker ni v roku prodala svojega deleža v Gorenjski banki. Pol milijona evrov kazni lahko Savo znova pahne v resne finančne težave.

Spomnimo. Banka Slovenije je septembra 2015 Savi izdala odločbo, da mora v pol leta torej do marca 2016 prodati svoj delež v Gorenjski banki. Centralna banka je namreč ocenila, da Sava - takrat močno zadolženo podjetje z negativnim kapitalom - ni primerna lastnica banke. Od izdaje odločbe je minilo dve leti, prodaja pa do danes ni stekla.

Banki Slovenije je, kot kaže, čakanje prekipelo. Po naših informacijah je Savi naložila pol milijona evrov kazni, ker ni prodala 44-odstotnega deleža v Gorenjski banki. V Banki Slovenije sicer podrobnosti odločbe ne komentirajo, a dodajajo, da je izdaja ukrepa oziroma sankcije dokončna.

Sava lahko vloži zahtevek za sodno varstvo

To pa pomeni, da se Sava na odločbo Banke Slovenije ne more pritožiti, pač pa lahko vloži zahtevek za sodno varstvo. Ta sicer zadrži plačilo kazni, a se Sava v tem primeru odreče možnosti, da poravna le polovico zneska. Kaj pomeni tolikšna kazen za Savo, nam v podjetju niso želeli odgovoriti. Zapisali so le, da komunikacije med njimi in Banko Slovenije ne komentirajo, da pa postopek za prodajo Gorenjske banke še vedno teče.

In res v igri za prodajo Gorenjske banke sta še vedno AIK banka srbskega poslovneža Miodraga Kostića ter ameriški sklad Apollo, sicer že lastnik NKBM-a. Bo ukrep Banke Slovenije Savo končno spodbudil k sprejemu odločitve o tem, kdo bo novi lastnik Gorenjske banke?

Vesna Zadravec, TV Slovenija