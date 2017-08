Gorenjska banka diši srbskemu AIK-u in ameriškemu Apollu

Seznanitev bo predvidoma v torek

5. avgust 2017 ob 12:58

Prodajni konzorcij za Gorenjsko banko se bo seznanil s prispelimi zavezujočimi ponudbami za nakup 55-odstotnega deleža banke. To naj bi neuradno oddali AIK Banka ter sklad Apollo.

Po informacijah časnika Delo sta zavezujočo ponudbo oddala ameriški sklad Apollo, ki je lastnik Nove KBM, Poštne banke in nekdanje Raiffeisen, ter srbska banka AIK, ki ima v Gorenjski banki več kot 20-odstotni delež.

Druga dva interesenta, Telekom Slovenija in Skupina Kolektor, ponudbe nista oddala. Kot nadaljuje časnik, je interesente za Gorenjsko banko odgnala kazenska ovadba zaradi poslov z delnicami Iskratela, ki naj bi banki prinesli protipravno korist v vrednosti več kot 19 milijonov evrov. Ta je oklestila tudi kupnino, ki sta jo zainteresirana za banko pripravljena plačati.

Neuradno je Apollo za delnico Gorenjske banke ponudil okoli 220 evrov za delnico. Srbska AIK pa naj bi prvotno ponudbo v višini 230 evrov na delnico nekoliko zvišala. Najnižja sprejemljiva cena, ki si jo je postavil konzorcij prodajalcev, je 298 evrov. Knjigovodska vrednost delnice je lani dosegla 565 evrov.

Prodajo naložila banka Slovenije

Srbska AIK Banka je v lastništvo Gorenjske banke vstopila v okviru dokapitalizacijskega postopka, ki se je zaključil januarja lani. Že takrat je nakazala, da jo zanima večinski delež in pridobila dovoljenje bančnega regulatorja za povečanje deleža nad 50 odstotkov.

Največja lastnica Gorenjske banke je Sava, ki banko prodaja od predlani. Sredi lanskega leta je oblikovala konzorcij za skupno prodajo, v katerem so še Abanka, Družba za upravljanje terjatev bank in Zavarovalnica Triglav. Prodajo je Savi po tem, ko je pristala v prisilni poravnavi, naložila Banka Slovenije in ji v njej medtem odvzela glasovalne in upravljavske pravice.

