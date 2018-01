Poudarki Prepoved ne velja za dvige na bankomatih ali storitve na bančnih okencih. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prepoved zaračunavanja nadomestil je posledica implementacije evropske direktive v slovenski pravni red. Foto: BoBo Sorodne novice Banke: Reševanje posojil v frankih kot nepravičen "moralni hazard" Dodaj v

Banka Slovenije opozarja, da prepoved nadomestil velja za vse kartice

Prepoved velja tudi za ponudnike, kot so Paypal, American Express in Diners Club

30. januar 2018 ob 20:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Banki Slovenije pojasnjujejo, da prepoved zaračunavanja nadomestil za plačila s kreditnimi in plačilnimi karticami velja za vse kartice, ki jih potrošnikom v Sloveniji izdajo ponudniki plačilnih storitev.

Prepoved velja tudi za ponudnike, kot so denimo Paypal, American Express in Diners Club. Tako namreč določa Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki ga je državni zbor sprejel v četrtek.

Na plačilne transakcije z navedenimi karticami se namreč nanaša uredba, ki med drugim omejuje višino medbančnih provizij. Prepoved zaračunavanja nadomestil pa se ne nanaša na dvige na bankomatih ali na bančnih okencih.

Zakonodaja je posledica implementacije evropske direktive v slovenski pravni red. V EU so sredi meseca namreč začele veljati zakonodajne spremembe na področju plačilnih storitev, katerih cilj je med drugim omogočiti še večji razmah inovativnih finančnih storitev v prid končnemu uporabniku in okrepiti varstvo potrošnikov, prepovedano pa je tudi zahtevati posebna nadomestila za plačilo s kreditno ali plačilno kartico.

L. L.