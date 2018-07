Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 36 glasov Ocenite to novico! V Googlu so že napovedali, da se bodo na kazen EU-ja pritožili. "Android je ustvaril večjo izbiro za vse, ne manjše," so prepričani v podjetju. Foto: Reuters Vestagerjeva je po poročanju AFP-ja o kazni še pred današnjo konferenco po telefonu obvestila prvega moža družbe Sundarja Pichaija. Foto: Reuters VIDEO Rekordna kazen za Google Sorodne novice Evropska komisija bo predlagala obdavčitev podjetij, kot sta Google in Facebook Dodaj v

Bruselj potrdil rekordnih 4,3 milijarde evrov kazni za Google

Spletni velikan je že napovedal pritožbo

18. julij 2018 ob 16:39

Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Evropska komisija je zaradi kršenja konkurenčnih pravil – po njeni oceni je Google zlorabil prevladujoči tržni položaj svojega operacijskega sistema za mobilne naprave Android – potrdila rekordnih 4,3 milijarde evrov kazni ameriškemu spletnemu velikanu.

Evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager je dejala, da je Google Android uporabil kot sredstvo za utrditev prevlade svojih brskalnikov. Odločitev komisije pomeni, da mora Google prenehati nadzor nad tem, katere iskalnike ali aplikacije za brskanje po spletu lahko proizvajalci naložijo na svoje izdelke, ki uporabljajo Android, ali glede tega, katerega izmed operacijskih sistemov Android lahko sprejmejo. To je najvišja globa, ki jo je do zdaj izrekla Evropska unija, je poročal dopisnik RTV Slovenija iz Bruslja Matjaž Trošt. Danes izrečena kazen je skoraj še enkrat višja od dozdajšnjega rekorda.

"Google je uporabljal nezakonite prakse, da bi utrdil svoj dominantni položaj pri spletnem iskanju," je še nadaljevala komisarka. Kot prva dama evropskega varuha konkurence se je Vestagerjeva spopadla že s številnimi velikani iz ZDA, kar ji je dvignilo priljubljenost na stari celini, hkrati pa si je nakopala jezo Washingtona. Med večjimi ameriškimi skalpi ima nekdanja danska ministrica tudi Applovega in Amazonovega.

Komisarka: 80 odstotkov prenosnih telefonov deluje na Androidu

V Evropski komisiji so prepričani, da je Google s svojim ravnanjem evropske potrošnike prikrajšal za prednosti, ki jih prinaša učinkovita konkurenca. "To je glede na evropska konkurenčna pravila nezakonito," je bila jasna Vestagerjeva, ki je dodala, da danes 80 odstotkov pametnih prenosnih telefonov v Evropi in po svetu deluje na Androidu. Komisarka je pojasnila, da je Google onemogočil konkurente, kot sta južnokorejski Samsung in kitajski Huawei. Prisilil jih je, da vnaprej v telefone in tablice vgradijo Googlovo sistemsko orodje za iskanje po spletu in brskalnik Google Chrome.

Google mora zdaj v 90 dneh dokončno prenehati s takim ravnanjem ali pa mu bo naložena denarna kazen v vrednosti do petih odstotkov povprečnega dnevnega svetovnega prometa podjetja Alphabet, ki je njegova matična družba. Ti so lani znašali 110,9 milijarde dolarjev, je še poročal Trošt.

Google je že napovedal pritožbo na odločitev komisije.

