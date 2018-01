Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 28 glasov Ocenite to novico! Za nekatere kartice pa bodo provizije še naprej možne, med njimi so na primer kartice American Express in Diners Club ter poslovne oz. komercialne kartice. V teh primerih provizija ne bo smela preseči neposrednega stroška, ki ga zaradi sprejetja kartičnega plačila nosi prejemnik plačila. Foto: EPA Z uveljavitvijo novih pravil naj bi evropski potrošniki leto prihranili več kot 500 milijonov evrov. Foto: EPA Dodaj v

Bruselj prepovedal provizije pri plačilih s kreditno ali plačilno kartico

V primeru ukradene ali izgubljene kartice bo potrošnik kril samo 50 evrov

13. januar 2018 ob 09:48

Bruselj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

V EU-ju začenja veljati prenovljena direktiva o plačilnih storitvah, v skladu s katero bo med drugim prepovedano zahtevati nadomestila za plačilo s kreditno ali plačilno kartico. Ker Slovenija še ni prenesla pravil v svoj zakon, bodo pri nas začela veljati z zamudo.

Nova pravila naj bi zagotovila, da bodo elektronska plačila cenejša, enostavnejša in varnejša. Kot je za Radio Slovenija poročala Erika Štular, je po podatkih Bruslja na Nizozemskem provizije doslej zaračunavala približno desetina trgovcev, na Irskem celo 14 odstotkov. Provizije so bile običajne predvsem pri letalskih prevoznikih. "Evropski potrošniki bodo z novimi pravili prihranili 550 milijonov evrov na leto," ugotavlja govorec Evropske komisije Alexander Winterstein.

Spremembe pozdravlja tudi evropska potrošniška organizacija Beuc, a opozarja na izjeme. Ponekod prepoved ne bo veljala za plačila s poslovnimi karticami ali z Americanom Express in s PayPalom. Ne glede na to pričakujejo, da bo več kot 95 odstotkov plačil odslej potekalo brez provizij.

Spremembe tudi v primeru ukradene oz. izgubljene kartice

Za potrošnike pomembna novost zadeva tudi odgovornost v primeru zlorabe izgubljene ali ukradene kartice. Doslej je moral pokriti prvih 150 evrov, nezakonito odtegnjenih iz računa pred prijavo kraje, po novem bo kril le prvih 50 evrov. Pri internetnih transakcijah bo ta znesek 0, če banka ni zahtevala preverjanja identitete, še poroča Štularjeva.

Nova pravila prinašajo tudi nekatere druge novosti: tako bo odprt trg novim ponudnikom storitev odreditve plačil in zagotavljanja informacij o računih. Ponudniki storitev odreditve plačil omogočajo plačevanje prek spleta, pri tem pa ne razpolagajo s sredstvi plačnika, ampak jim ta le omogoči spletni dostop do svojega bančnega računa z namenom izvedba plačila. Nova pravila bankam tudi nalagajo, da na zahtevo uporabnika tekmecem omogočijo dostop do finančnih podatkov uporabnika, obenem pa npr. podjetjem za razvoj storitev finančne tehnologije (fintech) prek vmesnikov API ob spoštovanju tehničnih in varnostnih standardov omogočijo hiter in čim bolj nemoten dostop do podatkov in računov.

Pri nas pravila v veljavo z zamudo

V Sloveniji novosti še ne veljajo. Slovenska vlada je za prenos direktive v nacionalno zakonodajo že sprejela predlog zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki med drugim v zakonodajo prenaša PSD 2 in med plačilne storitve vključuje obe omenjeni novi obliki storitve, ki se izvajata prek medmrežja. Zakon, ki bo prenesel evropsko direktivo v domač pravni red, je zdaj še v parlamentarnem postopku, potrdili naj bi ga na januarskem zasedanju. Tudi prepoved zaračunavanja provizij za plačevanje s karticami bo v Sloveniji začela veljati dan po objavi zakona v uradnem listu. S sprejemanjem zakonodaje zamujajo tudi v Belgiji, je še poročala dopisnica iz Bruslja.

Evropska komisija je sicer že pripravila tudi regulativne tehnične standarde za zagotavljanje varnosti pri odpiranju dostopa do finančnih podatkov, v skladu s katerimi bodo imele banke in drugi ponudniki plačilnih storitev 18 mesecev časa, da jih uveljavijo v praksi. Rok za uveljavitev nove ureditve je september 2019.

