Buffettov holding z naložbami letos zaslužil že dobro milijardo

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

19. februar 2017 ob 06:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Institucionalni vlagatelji so vedno bolj optimistični in se bolj kot Trumpa bojijo presenečenj na volitvah po Evropi, kaže anketa med 200 upravljavci premoženja po vsem svetu.

V anketi, ki jo je opravila banka Bank of America Merrill Lynch, skoraj četrtina optimistično gleda na svetovno gospodarstvo in pričakuje nadpovprečno rast BDP-ja ter višjo inflacijo. Še pred enim letom je samo en odstotek vprašanih menil tako. Za tretjino vlagateljev glavno tveganje v prihodnjih mesecih predstavljajo volitve v pomembnih evropskih državah (Francija, Nizozemska, Nemčija), manj pa je takšnih, ki se bojijo trgovinskih vojn in protekcionističnih ukrepov ter zloma obvezniškega trga. 28 odstotkov upravljalcev premoženja, ki upravljajo 632 milijard dolarjev, meni, da je vrednost dolarja previsoka, kar je največji delež po septembru 2006.

Vezana vloga prinese le še za kavo ali dve

Da so gospodarske razmere ugodne, se odraža tudi na delniških trgih. Predvsem New York se kar noče nasititi novih rekordov, tako da je Dow Jones zadnji teden segel že nad 20.600 točk. Morda ključen dejavnik, da se osemletno bikovsko gibanje na borzah noče izpeti, so izjemno nizke obrestne mere, ki pri podjetjih spodbujajo vlaganja, varčevalce pa silijo v tvegane naložbe, kot so delnice. Primer iz Nemčije, ko je komitentka banke mizerne obresti, ki so se nabrale za vezano vlogo 100 tisoč evrov (0,01 odstotka, kar pomeni 10 evrov obresti oziroma po plačilu davka vsega 7,36 evra), označila kot svinjarijo, je dovolj zgovoren ...

Dow Jones (ZDA) 20.624 točk Nasdaq (ZDA) 5.838 DAX30 (Frankfurt) 11.666 Nikkei (Tokio) 19.234 SBITOP 762 10-letne am. obvezn. donos: 2,42 EUR/USD 1,0613 EUR/CHF 1,064 bitcoin 1.058 USD nafta brent 55,72 USD zlato 1.235 USD euribor (6-mesečni) -0,239 %



Fed naj bi marca zvišal obresti

Potem ko je guvernerka ameriške centralne banke Janet Yellen sredi tedna povedala, da je ameriško gospodarstvo bolje kot evropsko okrevalo po finančni krizi, in namignila, da utegne Fed že na marčevski seji zvišati obrestno mero, so se ne le v ZDA, ampak tudi v preostalih finančnih središčih, podražile predvsem delnice finančnih podjetij. Pomagali so tudi spodbudni makroekonomski podatki, kot je januarska 5,6-odstotna rast ameriške prodaje na drobno na letni ravni. Svetovni indeks FTSE All-World, ki vključuje delnice 7.000 podjetij iz 47 držav (več kot 50-odstotno utež imajo ZDA), je prvič po maju 2015 spet postavil rekordno vrednost.

Zakaj v Nemčiji ni rekordov?

Novih rekordov pa ne dočakajo v Frankfurtu, če seveda opazujemo osrednji indeks DAX30. Ta je pri okrog 11.750 točkah še vedno več kot 600 točk oddaljen od zgodovinskega vrha (12.374 točk). "Preveč avtomobilov, premalo tehnologije," je za časopis Frankfurter Allgemeiner "problem" pojasnil eden od analitikov Commerzbanke in dodal: "Z delnicami avtomobilskih podjetij je med vsemi koncerni, ki sestavljajo DAX, ustvarjenega kar 40 odstotkov prometa. Če je takšna pomembna panoga v nemilosti vlagateljev, to neugodno vpliva na indeks. Aprila 2015, ko je bil DAX rekordno visoko, so z delnicami avtomobilskih podjetij trgovali pri 12-kratniku dobička, danes le pri devetkratniku. To pojasni vse."

Švicarjem ne diši močan frank

Evro, ki je prejšnji teden zaradi politične negotovosti, ki vlada v evrskem območju, imel precejšnje izgube, je bil ta teden precej stabilen in vreden dobrih 1,06 dolarja oziroma 1,064 švicarskega franka. Švicarska centralna banka naj bi v zadnjih dneh večkrat posegla na devizni trg. Sveži podatki namreč kažejo, da so v prejšnjem tednu posojila poslovnih bank pri centralni banki porasla za 3,8, na 439 milijard frankov. Vzroki za takšno zvišanje so sicer lahko različni, vendar je najverjetnejši ta, da želi centralna banka s posegi na denarnem trgu preprečiti krepitev franka.

Buffettov Berkshire Hathaway stavi na Apple

Seveda imajo Nemci na voljo vse možnosti, da trgujejo s papirji ameriških korporacij in se tako veselijo rekordov. Najpriljubljenejše delnice v portfelju nemških vlagateljev so Applove, ki so se zadnji teden prvič zavihtele nad 135 dolarjev. Sloviti vlagatelj Warren Buffett je prepričan, da bo šlo še navzgor, tako da je prek svojega holdinga Berkshire Hathaway močno okrepil svoj delež v Applu in v knjigi delničarjev prišel v Top 10. Prvič je Buffett Applove delnice kupil na začetku leta 2016, ko je bila cena pod sto dolarji, v zadnjem lanskem četrtletju pa je pozicijo občutno povečal, tako da ima zdaj v lasti že več kot odstotek vseh Applovih delnic. Mimogrede: holding Berkshire Hathaway je samo letos z delnicami naredil za 1,1 milijarde dolarjev dobička.

T. O.