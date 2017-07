Celjski Inpos za dva milijona evrov kupil Aha Muro

Neprodano je samo še prakirišče

13. julij 2017 ob 12:19

Murska Sobota - MMC RTV SLO/STA

Inpos je za nakup Aha Mure kot celote ponudil nekaj več kot dva milijona evrov. Stečajni upravitelj Stevo Radovanović je s prodajo zelo zadovoljen, načrti kupca kompleksa pa mu niso znani.

Radovanović je do roka, 10. julija, dobil tri zavezujoče ponudbe za nakup in tudi plačane varščine. Najboljše plačilo je ponudil Inpos, katerega lastnika sta Ivan in Tatjana Pfeifer, ponudbi sta poslali še podjetji Metalka Commerce iz Ljubljane in Avtocenter Škafar iz Murske Sobote. Prvo je ponudilo nekaj več kot 1,6 milijona evrov, drugo pa 1,6 milijona evrov.

"Upal sem na vsaj eno ponudbo, zato sem zdaj več kot zadovoljen," je povedal Radovanović in dodal, da je bilo interesentov več ter da so vsi dobili potrebno dokumentacijo. Največ pomislekov pred nakupom so imeli sicer zaradi sončne elektrarne na objektih, ki je stvarna pravica, kjer ni možnosti spremembe, in proizvodnih dvoran, zgrajenih za tekstilno industrijo z nizkimi stropi.

Stečajni upravitelj je še povedal, da bo kupca takoj povabil na srečanje. Rok za plačilo je 90 dni, upa pa, da ne bo pritožb. Za sedanjega najemnika dela prostorov, podjetje Arum oziroma lastnika Dušana Gomboca, pa pravi, da se bo moral z novim lastnikom pogajati o najemnini. Za prodajo je Radovanoviću tako ostalo le še nekdanje Murino parkirišče.

Izklicna cena Aha Mure na prvi dražbi je bila 4,6 milijona evrov, na drugi 3,02 milijona evrov, na tretji in četrti pa 2,3 milijona evrov. Lastnika Mure sta bila od leta 2011 Mojca Lukančič in Nigel Buxton, takrat sta jo kupila za 10 milijonov evrov, tržna vrednost poslovnih objektov pa je bila ocenjena celo na 18 milijonov evrov.

A. Č.