Cimos zapira tovarno v Zenici. Delavci nad potezo uprave ogorčeni.

V skupini Cimos so napovedali, da bodo delavci prejeli ustrezne odpravnine

9. avgust 2017 ob 19:44

Zenica - Televizija Slovenija

Skupina Cimos, ki je maja dokončno dobila italijanskega lastnika, zapira tovarno v Zenici v Bosni in Hercegovini, potem ko so lastniki dva meseca zaman iskali kupca. Tovarna, ki so jo odprli leta 2008, zapira vrata po ustavitvi proizvodnje v Sarajevu in Srebrenici, delavci, ki jim niso dovolili v prostore tovarne, so pred njo tudi protestirali, bojevati se nameravajo naprej.

V tovarni v Zenici, ki je bila ena večjih povojnih investicij v Bosni in Hercegovini, je bilo zaposlenih 150 ljudi. Scenarij se je nakazoval že od leta 2015, a so delavci nadaljevali proizvodnjo, po tokratnem kolektivnem dopustu pa niso mogli več v prostore podjetja, dogovori z dobavitelji so namreč potekli že pred meseci.

Po predlogu uprave naj bi skupino od 35 do 50 delavcev premestili v tovarno v Novem Travniku ali pa v tovarno na Hrvaškem, ki sta v Buzetu in Roču. Drugi delavci pa ostajajo brez dela, kot so sporočili iz skupine Cimos, jim bodo pripadale ustrezne odpravnine. Delavci so bili ogorčeni nad odzivom vodstva.

Delavci bodo vztrajali v tovarni

Nekateri napovedujejo zasebne tožbe, sindikat pa je že prej sprožil tožbe zaradi domnevnega kršenja kolektivne pogodbe, a pravijo, da lastniki pričakujejo, da jih bodo v zameno za dogovor o odpravninah umaknili. Zdaj so predvideni novi sestanki. Delavci nameravajo vztrajati pred tovarno, saj želijo delati naprej.

Eden izmed odpuščenih delavcev Mirhet Grehmić je ob tem dejal, da jim je bilo rečeno, da bodo delali do 19. 9., zato se bodo organizirali v izmene in zaščitili premoženje, ki ostaja v tovarni.

Cimos je že prej zaprl tovarno v Sarajevu s 120 zaposlenimi in proizvodnjo preselil. Prestrukturiranje naj bi se nadaljevalo, iz podjetja pa sporočajo, da z družbo TMD Gradačac ostajajo pomemben gospodarski subjekt v Bosni in Hercegovini. Iz Zenice, v nekdanji Jugoslaviji enega izmed centrov metalurgije, pa je tako odšel še zadnji tuji investitor.

Boštjan Anžin, TV Slovenija