Delavci Periteksa napovedali stavko zaradi nemogočih delovnih razmer

Izguba zaupanja v vodstvo podjetja

6. avgust 2018 ob 12:17

Trzin - MMC RTV SLO, STA

Zaposleni v trzinskem podjetju Salesianer Miettex Periteks, ki se ukvarja z negovanjem in izposojo tekstila, so napovedali opozorilno stavko, če jim z vodstvom podjetja ne uspe doseči dogovora. Stavkati nameravajo v petek.

Predsednica stavkovnega odbora in sindikata Periteks, ki deluje v sklopu Sindikata obrti in podjetništva Slovenije, Anka Horvat, je povedala, da od vodstva podjetja zahtevajo podpis podjetniške kolektivne pogodbe, s katero bi si zagotovili "ohranitev teh nekaj pravic, ki jih imamo".

Med ključnimi zahtevami zaposlenih so tudi višji regres in božičnica, višje jubilejne nagrade, dodatni dan dopusta zaradi težjih pogojev dela, bonitete za mlade starše, sklenitev dogovora o pogojih za delo sindikata Periteks v podjetju in ureditev mehanskih pomagal pri dvigovanju težkih bremen.

Dodatne odmore zahtevajo ob povišanju temperature v proizvodnji nad 28 stopinj Celzija ne glede na letni čas. Kot je pojasnila Horvatova, so po posredovanju inšpektorata za delo sicer dosegli petminutni odmor na vsako polno uro.

Delavci so stavkovni odbor oblikovali, potem ko podjetju z direktorjem Rajkom Grzinom na čelu "po eno leto trajajočih opozorilih sindikata glede nemogočih delovnih razmer in zavrnitvi pogajanj za sklenitev podjetniške kolektivne pogodbe ni uspelo zagotoviti primernega delovnega okolja in bonitet delavcem".

Horvatova je tudi povedala, da so pretekli teden z vodstvom uskladili vse točke, a podpisa pogodbe ni bilo. Grzin po njenih besedah zavlačuje s trditvami, da nima pooblastil za podpis. "Nam pa je prekipelo. Niti v Trzinu niti v Rogaški Slatini ni več zaupanja v naše vodstvo," je poudarila.

Zadnji rok za podpis pogodbe je četrtek, sicer bodo izvedli prvo opozorilno stavko, ki ima po njenih besedah polno podporo zaposlenih. V morebitno petkovo stavko bodo sicer vključeni le zaposleni v Trzinu, delavci iz Rogaške Slatine pa jo bodo napovedali naknadno.

Grzin je pojasnil, da izjav še ne dajejo. Uradno izjavo bodo posredovali, "ko bo zadeva končana".

