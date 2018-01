Ker vlada še ni odgovorila na njihove zahteve, jo Sviz vabi na sestanek

Na dan stavke pripravljajo protestni shod

9. januar 2018 ob 16:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ker od vlade oz. ministrstva za izobraževanja do zdaj niso dobili odgovora oz. vabila na pogajanja, so se v Svizu odločili vladno stran sami povabiti na pogajanja, kjer ji bodo dali priložnost, da jim v obraz pove, ali njihove zahteve ignorira ali pa meni, da so plačani ustrezno, pojasnjuje Štrukelj.

Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije se je namreč seznanil z rezultati opredeljevanja o stavki - kot je spomnila predsednica odbora Jelka Velički, je za stavko glasovalo 94,2 odstotka članov, ki so se udeležili glasovanja, izglasovali so jo v 683 zavodih, v 24 zavodih pa so bili proti - in sklenil, da bodo na dan stavke (14. februarja) pripravili tudi protestni shod na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki se bo začel ob 12. uri. "Glede na rezultate glasovanja bo to zagotovo najštevilčnejši protestni shod zaposlenih v delu javnega sektorja," je prepričana Veličkijeva.

Povedala je tudi, da so po seji glavnega odbora ministrici za izobraževanje, znanost in šport Maji Makovec Brenčič poslali vabilo, da se v petek v prostorih sindikata udeleži pogajanj o stavkovnih zahtevah Sviza za spremembo tarifnega dela kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje. Vabilo pa so poslali tudi finančni ministrici Mateji Vraničar Erman in ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju.

Vlada se do stavke še ni opredelila

Ministrstvu za izobraževanje so namreč že 16. oktobra posredoval predlog sprememb tarifnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja. A jim je vlada po izteku 30-dnevnega roka, ki ga za odgovor druge strani predvideva kolektivna pogodba, sporočila zgolj, da se še usklajuje, je spomnil glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

Čeprav so nato napovedali še stavko, pa vlada tudi prejšnji četrtek na seji ni opredelila svojega odgovora na stavkovnega zahteve, ki tako ali drugače zadevajo 46.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanje, ob upoštevanju zahteve po višjem regresu za tiste pod minimalno plačo pa kar 50.000 zaposlenih v javnem sektorju, je dodal Štrukelj. Po njegovem mnenju jih vlada ali ignorira ali pa meni, da so ustrezno plačani. V tem primeru, je dejal, naj ima toliko poguma, da jim to pove v obraz, je odločen Štrukelj.

"Izobraževalno delo od vrtcev do univerze neustrezno vrednoteno"

Podatki kažejo, da je izobraževalno delo od vrtcev do univerze neustrezno vrednoteno in manj vrednoteno od primerljivega dela pri enakih stopnjah izobrazbe v drugih delih javnega sektorja, je ponovil Štrukelj in dodal, da v Svizu zato zahtevajo zvišanje plač izobraževalk in izobraževalcev od vrtca do univerze. Prav tako zahtevajo ustrezno ovrednotenje razredniškega dela ter regres v višini 1200 evrov za zaposlene z minimalno ali nižjo plačo. Njihove zahteve so po Štrukljevih besedah vredne nekaj več kot 100 milijonov evrov, a so pripravljeni na pogajanja, s katerimi bi prišli do nekega kompromisa.

Pri tem je poudaril, da 4. člen zakona o stavki določa, da se je delodajalec, ki mu je bila stavka napovedana, dolžan pogajati oz. iskati rešitve, da bi s svojim ravnanjem lahko preprečil s stavko. Vladno ravnanje pa mu je še toliko bolj nenavadno ob dejstvu, da Makovec Brenčičeva javno pritrjuje upravičenosti njihovih zahtev, pa tudi predsednik vlade Miro Cerar je na sestanku z vodstvom sindikata decembra pritrdil, da je njihovo delo slabše vrednoteno.

