Dogovor glede Cimosa tik pred sklenitvijo. DUTB nadaljuje pogovore z Italijani

Predstavniki DUTB-ja se bodo danes srečali s Cimosovi delavci

22. februar 2017 ob 11:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je skupaj s hrvaško Agencijo za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB) uskladila podrobnosti glede Cimosa, tako da bo končni dogovor v kratkem podpisan, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo. Predstavniki DUTB-ja se bodo sešli tudi z delavci Cimosa.



Na gospodarskem ministrstvu so tako potrdili, kar je že povedal hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić. Z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom je že ob koncu januarja sklenil dogovor, ki je podlaga za končno besedilo. Obenem na ministrstvu navajajo, da pogovori med DUTB in italijanskim skladom Palladio Finanziaria o prodaji Cimosa tečejo dalje.

Po prvotnem dogovoru bi DUTB od DAB-a za sedem milijonov evrov odkupil terjatve do Cimosa, ki jih je DAB prevzel od propadle Riječke banke. DAB pa bi v zameno umaknil tožbo proti podjetju. Zaplet naj bi nastal nekaj dni po sporazumu, ko je Hrvaška v predlogu sporazuma dodala še pogoj o ohranitvi delovnih mest na Hrvaškem še za dve leti. Nerešeno pa je tudi lastninsko vprašanje Cimosovih nepremičnin v Buzetu in Roču.

Italijanom naj bi zaradi teh nerešenih vprašanj prekipelo, zato so v ponedeljek medijem poslali sporočilo, da odstopajo od nakupa Cimosa. A uradnega sporočila o tem DUTB-ju, ki usklajuje prodajo, niso poslali, temveč so ga obvestili le o nameravani objavi odstopa. Prav zato bodo predstavniki DUTB-ja obiskali zaposlene v Cimosu in jih poskušali pomiriti glede usode podjetja. Če bise italijanski kupec dokončno umaknil, Cimosu grozi stečaj.

L. L.