Dogovora o žičnicah na Pohorju ni, zadnjo bo imelo sodišče

Stečajni upravitelj od občine sprva terjal 17 milijonov

6. avgust 2017 ob 10:49

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborska občina in DUTB kljub več opravljenim cenitvam še vedno nista našla dogovora glede odkupne vrednosti žičniških naprav, ki jih je občina po stečaju Marproma prevzela v upravljanje.

Kot je razvidno iz zadnjega objavljenega rednega poročila stečajnega upravitelja, je bilo za sklenitev dogovora z Mestno občino Maribor izvedenih že več mediacijskih in zunajsodnih srečanj, ki pa kljub pridobitvi zahtevanih dodatnih cenitev niso bila uspešna.

Ob tem je stečajni upravitelj Športnega centra Pohorje Drago Dubrovski pojasnil, da bo zato potrebna sodna določitev odkupne vrednosti izločenega premoženja, pri čemer pa je postopek v teku.

Na to temo je pred časom na vlado vprašanje naslovil mariborski državni svetnik Rudi Matjašič, ki ga je zanimalo, kakšne so sploh obveznosti občine iz naslova koncesijske pogodbe. Od tam so mu preko ministrstva za infrastrukturo odgovorili le, da zakon o žičniških napravah pristojnost podelitve koncesije za graditev žičniške naprave nalaga občinam in ne vladi, zato višine finančne obveznosti občine do Športnega centra Pohorje ne morejo podati.

Že kazalo na dogovor

Stečajni upravitelj je od mestne občine sprva terjal 17 milijonov evrov, kolikor je knjigovodska vrednost premoženja. Ko je že kazalo, da se bodo vse strani v okviru mediacije uspele dogovoriti za okoli sedem milijonov evrov, občina na tako vsoto ni pristala in je predlagala novo cenitev. Tudi ta pa jo je februarja očitno presenetila, saj je znašala 14,5 milijona evrov, zato do dogovora še ni prišlo, na občini pa zagovarjajo stališče neodplačnega prenosa lastnine iz DUTB-ja na njih.

Ker sta druga dva koncedenta, država in občina Ruše, zavrnila prevzem žičniških naprav, je sodišče že lani odločilo, da sedežnica Pisker in žičniške naprave na Ruškem Pohorju postanejo del stečajne mase.

Stečajni upravitelj po dveh neuspelih dražbah zdaj pripravlja tretjo prodajo vsega premoženja na Areškem Pohorju. Premoženje bo zdaj skušal prodati v paketu po znižani izklicni ceni dobrih 6,8 milijona evrov, manjši del preostalega premoženja na Mariborskem Pohorju pa prav tako v paketu po izklicni ceni 343.500 evrov.

Sicer pa je Dubrovski v okviru stečajnega postopka od decembra 2015 izvedel pet sklopov javnih dražb, na katerih mu je uspelo prodati premoženja v skupni vrednosti dobrega 1,5 milijona evrov. Naslednji sklop dražb načrtuje konec septembra, pri tem pa bo zimsko opremo prvič poskušal prodati tudi na mednarodni spletni dražbi v izvedbi dunajskega Bidneta.

T. H.