EU bo raziskal domnevne kartelne dogovore, BMW zanika goljufije z dizli

Nove obtožbe o goljufijah z emisijami

24. julij 2017 ob 15:18

Bruselj/Berlin - MMC RTV SLO

Pri BMW-ju so kategorično zanikali obtožbe evropskih regulatorjev, da so tudi sami goljufali z emisijami pri dizelskih motorjih Euro 6. EU bo preiskal domnevni kartelni dogovor med skupino Volkswagen, Daimlerjem in BMW-jem. V Bruslju so dejali, da bodo sprožili preiskavo, ki bi lahko vodila do velikih kazni, če bi kartelni dogovor in goljufije tudi dokazali.

Evropska komisija je v soboto izjavila, da njeni regulativni organi za protimonopolne preiskave preiskujejo domnevo, da nemški proizvajalci avtomobilov udejanjajo kartelni sporazum določitve cen sistemov za obdelavo izpušnih plinov. Prvi je na to v petek opozoril nemški časnik Der Spiegel, pri katerem namigujejo, da so se BMW, Daimler in skupina VW, vključno z znamkama Audi in Porshe, dogovarjali glede tehnike, stroškov in dobaviteljev delov za dizelske motorje za avtomobile.

Der Spiegel piše, da naj bi se pogovori okoli razvoja dizelskih vozil, dogovarjanj o cenah, tehniki in strategiji izdelave dizelskih vozil začeli že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, vključno z velikostjo posode za tekočino AdBlue (sečnina). Na skrivnih sestankih naj bi sodelovalo kar 200 ljudi, piše Der Spiegel.

AdBlue v izpušni cevi reagira z dušikovimi oksidi in jih več kot 90 odstotkov pretvori v neškodljive emisije. AdBlue je treba redno dolivati, odvisno od avtomobila, na rednih servisnih ali celo na bencinskih črpalkah. To pa je za lastnika lahko strošek.

BMW: Izpolnjujemo vse zahteve

Pri BMW-ju so v svojem odzivu na obtožbe zapisali, da njihova vozila niso predelana oziroma spremenjena in izpolnjujejo ustrezne zakonske zahteve. To velja tudi za dizelska vozila. V Münchnu se opirajo na izsledke uradnih preiskav na nacionalni in mednarodni ravni. "Podjetje BMW Group kategorično zavrača obtožbe, da dizelska vozila Euro 6, ki jih podjetje prodaja, ne zagotavljajo zadostnega čiščenja izpušnih plinov, in sicer zaradi premajhnih posod za tekočino AdBlue. Tehnologija, ki jo uporablja podjetje BMW Group, se jasno razlikuje od drugih sistemov na trgu. Vozila, ki uporabljajo vbrizgavanje sečnine s tekočino AdBlue (SCR – selektivna katalitična redukcija) za čiščenje izpušnih plinov, uporabljajo tudi katalizator za shranjevanje NOx. S to kombinacijo tehnologij izpolnjujemo vse zakonske zahteve glede emisij in dosegamo tudi zelo dobre rezultate na področju emisij v realnem življenju. To pomeni, da ni potrebe po odpoklicu ali nadgradnji programske opreme dizelskih osebnih vozil Euro 6 podjetja BMW Group," so zapisali pri BMW-ju v sporočilu za javnost.

Dodali so, da kombinacija obeh sistemov, skupaj z recirkulacijo izpušnih plinov, zahteva nižjo stopnjo vbrizgavanja tekočine AdBlue, kar omogoča zelo nizko porabo tekočine AdBlue v primerjavi z drugimi proizvajalci. S tem naj bi bila omogočena optimizirana velikost posode za tekočino AdBlue, obenem pa se dosežejo tudi zelo nizke emisije v realnih voznih razmerah.

Z vidika podjetja BMW Group je bil cilj razprav z drugimi proizvajalci v zvezi s posodami za tekočino AdBlue namestitev potrebne infrastrukture za polnjenje v Evropi.

Pri VW-ju se bodo v sredo sestali na izrednem sestanku nadzornega sveta, na katerem bodo razpravljali o novih obtožbah, piše Automotive News Europe, ki je seznanjen z zadevo. Predstavnik VW-ja je potrdil sestanek, vendar je zavrnil dodatne podrobnosti.

Pri Daimlerju, pri katerem so pretekli teden zapisali, da bodo na posodobitve vpoklicali v delavnice okoli tri milijone dizelskih vozil, so se za zdaj vzdržali komentarjev.

Kakšna bo finančna škoda?

Analitiki, specializirani za avtomobilsko industrijo, za zdaj niso seznanjeni s tem, kako bi škodovale obtožbam avtomobilistom? "Izredno kompleksno in težko bo oceniti finančno škodo, ki so jo povzročili ti zapleti", je za Automotive News Europe v elektronskem sporočilu zapisal Arndt Ellinghorst, londonski analitik iz podjetja Evercore ISI. "Med pravnim in nezakonitim sodelovanjem obstaja tudi velika siva površina," dodaja.

Avtomobilski analitik Exane BNP Paribas Stuart Pearson pravi, da je bilo o tej tematiki znanega zelo malo. Pravi, da bi lahko na dan prišle še grše podrobnosti, tako da bodo nemški proizvajalci vozil in avtomobilski sektor EU-ja naslednje tedne in mesece pod drobnogledom.

Petkove obtožbe so se odrazile tudi na borzah. BMW-jeve delnice so na borzi v Frankfurtu padle za 2,5 odstotka, Volkswagnove za 3,1 odstotka, delnice družbe Daimler pa za 3,1 odstotka.

Na obtožbe so se odzvali tudi v uradu nemške kanclerke Angele Merkel. Vodja njenega kabineta Volker Kauder je za nemško televizijo ARD dejal: "Avtomobilskim proizvajalcem svetujem, da naj razčistijo zadeve in povedo, kaj se je v resnici dogajalo. Tako bomo lažje načrtovali prihodnost." Poudaril je, da če bi se obtožbe izkazale za resnične, potem mora pravna država veljati tudi za avtomobilsko industrijo.

