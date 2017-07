Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! V zadnjem tednu sta tako Dow Jones kot Nasdaq dosegla novi rekordni vrednosti, a se v petek nekoliko odmaknila od zgodovinskega vrha. Nasdaq je tako prekinil kar desetdnevni pozitivni niz, najdaljši po februarju 2015. V naslednjem tednu bo zelo veliko objav četrtletnih rezultatov. Za zdaj je sezona dobra, dobički ameriških korporacij pa naj bi v povprečju porasli za 8,6 odstotka. Foto: Reuters Mario Draghi je po četrtkovi seji Evropske centralne banke nakazal, da utegne jeseni slediti napoved zmanjšanja ali celo ukinjanja programa kvantitativnega sproščanja, v okviru katerega ECB mesečno odkupi za 60 milijard evrov obveznic. Istočasno guverner ECB-ja ni izrazil zaskrbljenosti zaradi letošnje krepitve evra, zato je evropska valuta dobila nov zagon in v primerjavi z dolarjem dosegla dvoletni vrh. Foto: Reuters Microsoft je spet stroj za ustvarjanje visokih dobičkov. V drugem četrtletju je imel proizvajalec programske opreme za 24,7 milijarde dolarjev prihodkov, pod črto pa je ostalo 6,5 milijarde. Delnice, ki so se letos podražile za okrog dvajset odstotkov, so v petek dan vseeno končale v rdečem območju. Foto: Reuters Na Ljubljanski borzi je indeks SBITOP v petek ob petodstotni rasti Lukinih delnic (tečaj: 32 evrov) porasel na 806 točk, tako da je le nekaj točk oddaljen od letošnjega vrha. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Sorodne novice ECB (pričakovano) ohranja stanje: obrestna mera ostaja nespremenjena Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropski trgi privlačnejši od ameriških

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

23. julij 2017 ob 06:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Evro je po zasedanju ECB-ja v primerjavi z dolarjem dosegel dvoletni vrh, kar je obremenilo evropske delniške trge, medtem ko je v ZDA skrbi povzročal padec prihodkov koncerna General Electric.

Vrednost evra se je po četrtkovi seji Evropske centralne banke, na kateri guverner Mario Draghi ni kazal zaskrbljenosti zaradi močnejšega evra, slutiti pa je, da bo jeseni sledila napoved zmanjšanja programa kvantitativnega sproščanja, povzpela do 1,1667 dolarja, tako da je letos evropska valuta pridobila že dobrih deset odstotkov. Naslednja "tarča" je 1,1715 dolarja, kjer je bil evro nazadnje avgusta 2015, nekateri pa že napovedujejo, da bo letos padla tudi meja 1,20 dolarja. Analitiki banke Deutsche Bank menijo, da je evro še vedno približno 15 odstotkov podcenjen v primerjavi z dolarjem, tako da je še precej prostora za rast.



DAX zadnji teden izgubil tri odstotke

Krepitev evra pričakovano ni dišala evropskim delniškim trgom. Pariški CAC40 je v petek izgubil 1,5 odstotka, frankfurtski DAX30 pa 1,7 odstotka, kar je največji enodnevni padec v skoraj mesecu dni. Razpoloženje je še poslabšalo razkritje tednika Spiegel o kartelnem dogovarjanju nemških avtomobilskih proizvajalcev. Volkswagnove delnice so se pocenile za skoraj štiri odstotke, indeks DAX pa je pri 12.190 točkah dosegel najnižjo točko po aprilu. V zadnjem tednu je elitni nemški indeks izgubil tri odstotke.

Prilivi le v evropske delniške sklade

"Stanje na finančnih trgih se v zadnjih tednih ni bistveno spremenilo, z izjemo krepitve evra proti dolarju, kar je posledica boljših makroekonomskih podatkov v Evropski uniji in prepričanja vlagateljev, da bo do zaostrovanja monetarne politike prišlo prej, kot je napovedano," je povedal Mihajlo Todurov iz Vzajemci skupine in dodal:

"Glede na makroekonomske podatke in zadnje objavljene rezultate podjetij težko govorimo o precenjenosti trgov. So pa evropski trgi v tem trenutku privlačnejši od ameriških. Podobnega mnenja so, kot kažejo zadnji podatki, tudi tuji vlagatelji in analitiki. Neto prilivi v evropske delniške sklade so po poročanju EPFR-ja letos dosegli že skoraj 20 milijard evrov. V primerjavi z lanskim letom, ko so vlagatelji iz evropskih delniških skladov skupaj izplačali za 100 milijard evrov, je to odličen podatek. Ameriški delniški skladi so na drugi strani samo v zadnjih petih tednih zabeležili za približno 15 milijard evrov neto odlivov."

Dow Jones (ZDA) 21.580 točk Nasdaq (ZDA) 6.387 DAX30 (Frankfurt) 12.240 Nikkei (Tokio) 20.099 SBI TOP (Ljubljana) 806 10-letne am. obvezn. donos: 2,23 % EUR/USD 1,1667 EUR/CHF 1,103 bitcoin 2.790 USD nafta brent 48,14 USD zlato 1.254 USD euribor (6-mesečni) -0,274 %



.

Dobiček General Electrica občutno nižji

V New Yorku so negativno odmevali poslovni rezultati korporacije General Electric, ki proizvaja široko paleto proizvodov (od žarnic do letalskih motorjev), zato je njegovo poslovanje dober kazalnik gospodarskega stanja v državi. Četrtletni rezultati so bili resda boljši od pričakovanj, vendar so prihodki na letni ravni nazadovali za 12 odstotkov, dobiček pa za 58 odstotkov. GE-jeve delnice so se pocenile za skoraj tri odstotke, Dow Jones, ki je v sredo pri 21.640 točkah postavil rekordno vrednost, pa je zdrsnil za 0,15 odstotka. Pocenile so tudi Microsoftove delnice, čeprav je podjetje zaradi odličnih rezultatov računalništva v oblaku dobiček drugega četrtletja podvojilo na 6,5 milijarde dolarjev. Prihodki so se povzpeli za devet odstotkov, na 24,7 milijarde dolarjev.

Tomaž Okorn