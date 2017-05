Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odločitev podjetja prihaja potem, ko je bilo v zadnjem času nekaj objav, ki so sprožile hudo ogorčenje in kritike na račun omrežja Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Facebook bo močno okrepil oddelek za lov na kriminalne objave

Zaradi počasnega umika določenih objav so se na Facebook usule kritike

3. maj 2017 ob 18:38,

zadnji poseg: 3. maj 2017 ob 18:39

Menlo Park - MMC RTV SLO

Spletni velikan Facebook namerava v roku enega leta zaposliti dodatnih 3.000 ljudi, ki bodo skrbeli za umikanje objav kot so umori, zlorabe otrok in samomori.



V podjetju so napovedali, da nameravajo oddelek za operacije globalne skupnosti v letu dni povečati na 7.500 ljudi, katerih naloga bo, po besedah podjetja, pregledati na milijone prijav, ki jih dobijo tedensko, je poročal Engadget.



Poleg tega nameravajo uporabnikom olajšati proces prijave težav in nadzornikom vsebin pospešiti odločanje o tem, katere objave kršijo standarde družbenega omrežja.



Facebook se je za potezo odločil po nedavnih številnih kritikah zaradi objav, ki so več ur v živo prenašale umore in samomore, preden so jih umaknili.

A. Č.