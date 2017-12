Furs ponuja prestižne ročne ure. Cene od 1.500 do 18.000 evrov.

Izkupiček bo šel v proračun

11. december 2017 ob 10:30,

zadnji poseg: 11. december 2017 ob 10:57

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Finančni urad Maribor bo prihodnji petek pripravil javno dražbo trinajstih prestižnih ročnih ur v skupni vrednosti 99.500 evrov. Zasegli so jih tujcu med poskusom tihotapljenja.

Izklicne cene se gibljejo od 1500 do 18.000 evrov, izkupiček pa bo prihodek v državni proračun. Natančen seznam vseh ročnih ur s fotografijami in opisi je objavljen na njihovih spletnih straneh. Vsi zainteresirani si jih lahko ogledajo v prostorih mariborskega finančnega urada v času uradnih ur od danes do vključno dneva dražbe.

Oceno zaseženih ur je opravilo podjetje Malalan, ki je potrdilo njihovo pristnost, brezhibno delovanje in ohranjenost.

Pred začetkom javne dražbe mora ponudnik vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument zavarovanja plačila varščine, ki predstavlja deset odstotkov izklicne cene vsake posamezne ure.

Najboljši ponudnik bo lahko kupljene ure prevzel takoj po plačilu kupnine. Od dosežene prodajne cene bo moral plačati tudi carino v višini 80 centov na kos in 22-odstotni davek na dodano vrednost, so še zapisali na Fursu.

Al. Ma.