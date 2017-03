Golob: Zeleni preboj za vsakega, ne le za bogate

Denarja bi po optimističnem scenariju lahko zmanjkalo že v 2018

2. marec 2017 ob 14:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Hčerinska družba Gen-I, Gen-I Sonce, je v sodelovanju s SID banko in NKBM-jem izdala prvo zeleno obveznico v Sloveniji za 14 milijonov evrov. Denar bo šel za financiranje zelene energije.

Na Gen-I se je v treh mesecih obrnilo približno 2.000 slovenskih gospodinjstev, najbolj pa jih je zanimalo, ali je za postavitev mikrosončne elektrarne v okviru projekta Sonce mogoče pridobiti denar za sofinanciranje, je pojasnil predsednik uprave Gen-I Robert Golob.

"S SID banko in NKBM-jem smo prišli do pogodbe o izdaji prve slovenske zelene obveznice. S to izdajo in s tem denarjem smo odpravili še zadnjo oviro na poti do tega, da je zeleni preboj od danes omogočen vsakemu, ne samo bogatim in tistim, ki imajo denar na računu," je poudaril.

Do konca leta bi lahko postavili 500 elektrarn

Zelena obveznica zapade leta 2024, višine obrestne mere pa podpredsednik uprave NKBM-ja Robert Senica ni želel razkriti, češ da gre za poslovno skrivnost. Denar iz zelene obveznice naj bi zadoščal po realističnem načrtu nekje za tri leta, po optimističnem pa bi ga zmanjkalo že sredi 2018.

Golob je spomnil, da so ob začetku projekta novembra lani napovedali od 200 do 300 elektrarn prvo leto, že danes pa imajo opravljenih skoraj 200 ogledov. Do konca leta bi lahko prišli do 500 mikrosončnih elektrarn, cilj pa sicer je, da pridejo na postavitev 20 elektrarn na dan v tretjem letu življenja projekta.

Omenjenih 14 milijonov evrov po njegovih pojasnilih zadošča za postavitev približno 1.000 mikrosončnih elektrarn. Dobili so tudi veliko pobud odjemalcev v večstanovanjskih stavbah, a zakonodajni okvir tega ne omogoča.

Tako bodo dali pobudo za spremembo zakonodajnega okvira, da bi tem stanovalcem omogočili enake pravice, kot jih imajo tisti, ki živijo v enostanovanjskih hišah. Golob si želi, da bi bilo to urejeno do konca leta.

A. Č.