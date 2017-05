Google Italiji plačal 306 milijonov evrov neplačanih davkov

Podjetje ostaja v Italiji

4. maj 2017 ob 19:12

Rim - MMC RTV SLO/STA

Ameriški spletni velikan Google se je z italijanskimi oblastmi dogovoril, da bo plačal 306 milijonov evrov zapadlih davkov iz 13-letnega obdobja.

"Google in italijanska pristojna agencija sta dosegla poravnavo, s katero se razrešuje davčna preiskava, ki se nanaša na obdobje med letoma 2002 in 2015, in to brez pravdanja," so v sporočilu za javnost zapisali pri Googlu. Ob tem so dodali, da ostajajo v Italiji in bodo še naprej pripomogli k rasti internetnega okolja.

Ameriško podjetje je hkrati privolilo v podpis dogovora, ki se nanaša na vse prihodnje odmerjene davke, povezane z dejavnostmi v Italiji.



Italijanske oblasti so ob razglasitvi dogovora poudarile, da je omenjena poravnava zgled za ostale države EU-ja. Google ima namreč evropsko podružnico odprto na Irskem, del v Italiji ustvarjenih prihodkov pa je po ugotovitvah italijanskih preiskovalcev prijavil na Irskem, kjer podjetja plačujejo precej nižje davke.

Italija je sicer decembra 2015 že dosegla podoben dogovor z Applom. Ta je zaradi obtožb o utaji davkov plačal 318 milijonov evrov kazni.

A. Č.