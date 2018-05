Gorenje za strateškega partnerja izbralo kitajsko družbo Hisense

Prodaja polovice družbe in ene delnice

Gorenje je za strateškega partnerja izbralo kitajsko skupino Hisense, ki je za delnico ponudila 12 evrov. Skupno so na mizi imeli tri zavezujoče ponudbe, dva ponudnika so pozvali k izboljšanju.

Gorenje je po prejetju treh zavezujočih ponudb zainteresiranih strateških partnerjev iz Azije dva najboljša pozvalo k izboljšanju, in po prejetju izboljšanih ponudb izbrala kitajsko družbo izbrala kitajsko skupino Hisense, ki je za delnico ponudila 12 evrov, pod pogojem, da pridobi najmanj 50 odstotkov plus eno delnico družbe.

Uprava je prejete ponudbe in izboljšani ponudbi preučila skupaj s finančnim in pravnim svetovalcem ter ključnimi delničarji, ki so aktivno sodelovali v postopku, so iz Gorenja sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Pri izbiri najboljšega ponudnika so bili upoštevani strateški elementi, ki so bili podlaga za začetek postopka iskanja strateškega partnerstva, izvedljivost transakcije ter ponujena cena delničarjem. "Izbrani ponudnik se je zavezal, da bo najkasneje v roku 15 dni objavil prevzemno namero, v zakonskem roku pa tudi prevzemno ponudbo vsem delničarjem," so poudarili v Gorenju, kjer so s tem zaključili postopek preučevanja priložnosti za strateška partnerstva.

Po neuradnih informacijah časnika Finance so sicer zavezujoče ponudbe oddala tri kitajska podjetja - Haier, Hefei Meiling in Hisense Electric.

Skupino Hisense je pri oddaji ponudbe zastopala borznoposredniška družba Ilirika, predsednik uprave Ilirike Igor Štemberger pa je v torek za Radio Slovenija dejal, da se trudijo, da bi bili s ponudbo uspešni in da bi zastopali tudi končnega kupca.

Postopek izbora strateškega partnerja se je začel 2. februarja. Družba Rothschild & Co. je pred tem decembra stopila v stik s številnimi mednarodnimi skupinami, dejavnimi na področju gospodinjskih aparatov in z njimi povezanih panog, in preverila njihov interes za strateško partnerstvo s skupino Gorenje. V drugi polovici januarja so nato zainteresiranim poslali informacijska gradiva in postopkovno pismo, ki opredeljuje pravila in časovni okvir za oddajo ponudb.