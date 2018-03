Gorenje dobilo štiri ponudbe potencialnih strateških partnerjev

Vse ponudbe so prišle iz Azije, najverjetneje iz Kitajske

8. marec 2018 ob 11:10

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Velenjsko Gorenje je do srede, ko se je iztekel rok za zbiranje nezavezujočih ponudb, prejelo štiri ponudbe morebitnih strateških partnerjev. Vsi so aktivni v panogi gospodinjskih aparatov in prihajajo iz Azije.

Gorenje bo 13. marca pregledalo prejete ponudbe, po njihovi preučitvi s strateškega vidika pa bodo določeni potencialni investitorji povabljeni k skrbnemu pregledu.

V postopku izvedbe skrbnega pregleda bodo prejeli dodatne informacije, prav tako jim bodo omogočeni dostop do virtualne podatkovne sobe s podatki o skupini Gorenje, obisk izbranih lokacij skupine ter sestanki z vodstvom Gorenja.

Za Gorenje se zanimajo Kitajci

Finance so na začetku februarja poročale, da največji kitajski in najverjetneje tudi globalni proizvajalec bele tehnike Haier že izvaja skrbni pregled Gorenja oz. to zanj izvaja ena izmed svetovalnih družb. V Gorenju tedaj tega niso ne zanikali ne potrdili. Med kitajskimi družbami, ki se še zanimajo za Gorenje, so omenili tudi osmega največjega kitajskega proizvajalca bele tehnike Meiling in skupino Midea.

G. C.