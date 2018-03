Ali bo Gorenje končalo v rokah Kitajcev?

Tri ponudbe za prevzem Gorenja neuradno prihajajo iz Kitajske

14. marec 2018 ob 16:26

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Velenjski proizvajalec bele tehnike Gorenje je k skrbnemu pregledu poslovanja povabil tri potencialne strateške partnerje, ki prihajajo iz Azije. Vsi so posredovali ponudbo za prevzem večinskega deleža Gorenja.

Gorenje je prejšnji teden sporočilo, da je prejelo štiri ponudbe morebitnih strateških partnerjev, ki so vsi dejavni v panogi gospodinjskih aparatov in prihajajo iz Azije. V torek pa so prejeli še peto, ki jo je posredoval potencialni strateški partner iz Evrope, ki deluje v panogi gospodinjskih aparatov.

Po podrobni analizi in pregledu "poslovnih in drugih elementov" petih nezavezujočih ponudb so v fazo skrbnega pregleda povabili tri potencialne partnerje, ki prihajajo iz Azije, so dejavni v Gorenjevi panogi in so posredovali ponudbo za prevzem najmanj 50 odstotkov in ene delnice podjetja.

Po neuradnih informacijah Financ sta nezavezujočo ponudbo gotovo oddala trenutno največji globalni proizvajalec bele tehnike Haier in eden izmed največjih kitajskih proizvajalcev Hefei Meiling. Med interesenti pa se je omenjal tudi kitajski velikan Midea, ki proizvaja široko paleto električnih naprav, najbolj prepoznaven pa je po klimatskih napravah.

Gorenje bo od 23. marca najprej trem potencialnim partnerjem zagotovilo dostop do virtualne podatkovne sobe o skupini Gorenje, obisk izbranih lokacij skupine ter sestanke s poslovodstvom družbe v aprilu. Naslednje obvestilo o postopku bo posredoval do 15. maja.

G. C.