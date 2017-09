Gospodarska rast v Evropi vpliva tudi na dražje naftne derivate

Analitiki izključujejo bistvene podražitve.

Tudi po sprostitvi cen naftnih derivatov ob avtocestnem križu in hitrih cestah se cene bencinov in dizla za zdaj še niso bistveno spremenile. Zaradi močne gospodarske rasti v Evropi in nekaterih drugih dejavnikov pa je pričakovati, da da se bodo naftni derivati do konca leta še postopno dražili.

Cene naftnih derivatov na slovenskih črpalkah sicer le deloma odražajo dolgoročna gibanja cene surove nafte na svetovnem trgu. Ta se v zadnjih mesecih vnovič draži. A glede na to, da evropsko gospodarstvo dela s polno paro, da je OPEC omejil proizvodnjo nafte, da se vrednost dolarja zmanjšuje in da lahko svet prizadenejo nove okoljske katastrofe, dviga cen bencinov do konca leta ni za izključiti, ocenjuje Aleš Lokar iz KD Skladov

Lokar sicer poudarja, da se bo bencin najverjetneje dražil do konca leta, ne upa pa si napovedovati s kakšno hitrostjo se bo dražil. Bencin bo najverjetneje dražji tudi zaradi naraščajočega deleža trošarin in vseh ostalih davkov na energente, a dramatičnih premikov ni pričakovati, dodaja Lokar. Mnenje deli tudi Sašo Stanovnik iz družbe Alta: "še vedno pričakujemo, da bodo cene nafte do konca leta nad 50 dolarjev za sodček, ne pričakujemo pa visoke rasti."

Zaradi vse večje uporabe električnih vozil, pa bi bil lahko dolgoročno bencin cenejši. Električni trend, ki ga afere z dizelskimi avtomobili le še pospešujejo, je neizbežen, dodaja Stanovnik, "je pa to postopen trend, ne bo se spremenilo čez noč, če ne bi bilo tega vpliva, bi bilo povpraševanje po nafti vsa ta leta višje ker gospodarsko okrevamo." Zaradi električnih vozil se bodo morali spremeniti tudi poslovni modeli rafinerij in naftnih trgovcev, drugačen pa bo tudi način poslovanja bencinskih servisov.

