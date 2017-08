Dizel in 95-oktanski bencin s torkom cenejša

Cene naftnih derivatov od torka naprej

28. avgust 2017 ob 13:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Regulirani pogonski gorivi, neosvinčeni 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo, se bosta s torkom pocenili. Liter neosvinčenega 95-oktanskega goriva bo po novem stal 1,253 evra, kar je 0,3 centa manj kot doslej, liter dizelskega goriva pa 1,171 evra ali 0,9 centa ceneje.



Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami.

Drugje po državi cene teh goriv ostajajo regulirane. Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar - evro. Od začetka meseca se pri izračunu modelske cene upošteva tudi biokomponenta.

Al. Ma.