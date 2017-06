Gradnja daljnovoda Beričevo-Divača (začasno) ustavljena

Eles: "Omenjenega daljnovoda še ne potrebujemo"

22. junij 2017 ob 21:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Eles je začasno ustavil projekt gradnje daljnovoda med Beričevim in Divačo. O tem so že obvestili ministrstvo za okolje in civilni iniciativi, ki sta nasprotovali tej gradnji. Nekaterim je odleglo, drugi pa se sprašujejo o vzrokih za takšno odločitev.

Spomnimo, Eles naj bi med Beričevim v občini Dol pri Ljubljani in Divačo na Krasu zgradil 400 kV daljnovod, kar naj bi bil ne le nacionalni, ampak evropski projekt.

Omenjali so severno traso, ki bi šla tudi čez gosto naseljena območja Broda in Tacna, in južno, prek Lavrice, ki pa ji poleg prebivalcev nasprotujejo tudi varuhi naravne in kulturne dediščine.

Prebivalci severnega dela, torej Broda, so s plakatno akcijo opozorili na posledice, ki jih lahko ima sevanje na območju šole, vrtca in nogometnega kluba. Tako pri Elesu kot pri ministrstvu za okolje in prostor pa se niso želeli veliko pogovarjati o možnosti, da bi traso potegnili pod zemljo, ker bi bilo to predrago.

Proti severni trasi je tudi župan Zoran Janković, vendar pravi: "Je treba pustiti v načrtih –govorim samo za ljubljansko območje – modificirano južno različico."

Eles: Prehitre odločitve niso potrebne

Direktor Elesa Aleksander Mervar je kot vzrok za začasen umik iz projekta navedel neustrezno zakonodajo. Od pristojnega ministrstva pa pričakuje temeljito preučitev obstoječih uteži vrednotenja vplivov na okolje, ki določajo opredelitev najprimernejših tras novih daljnovodov.

"Eles se zavzema, da se v postopkih umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor postavi človek na prvo mesto. Tudi ponovna preučitev fizičnih tranzitnih tokov električne energije je pokazala, da omenjenega daljnovoda še ne potrebujemo. Ravno tako nas ocena preostanka fizične življenjske dobe obstoječih daljnovodov ne sili v sprejemanje prehitrih odločitev," je družba zapisala v sporočilu za javnost na svoji spletni strani.

"Dokler se okoljska zakonodaja, vključno s postopki sprejemanja državnega prostorskega načrta, ter potrebe po nadgrajeni daljnovodni povezavi ne spremenijo, je projekt s strani družbe Eles ustavljen," je poudaril Mervar.

T. H., Marjan Vešligaj/Radio Slovenija