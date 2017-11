Guverner Banke Slovenije se ne boji revizije Računskega sodišča

Pisma Boštjana Jazbeca predsedniku Evropske centralne banke

16. november 2017 ob 18:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec je septembra letos v pismu predsedniku Evropske centralne banke Mariu Draghiju med drugim posvaril pred zakonom, s katerim je DZ dovolil Računskemu sodišču, da pregleda poslovanje Banke Slovenije.

Boštjan Jazbec je oporekal možnosti, da bi Računsko sodišče poseglo v drobovje sanacije bank iz leta 2013 in v pristojnosti celo Evropske centralne banke. Razkritje pisem v medijih je znova naplavilo spor med slovensko centralno banko in drugimi državnimi organi.

Po 3,2-milijardni sanaciji bank konec 2013 se je zaradi izgube tistih, ki so jim izbrisali podrejene bančne obveznice, začel pravni boj. Vanj se je vključil tudi državni zbor z zahtevo, naj Računsko sodišče, ki ga vodi Tomaž Vesel, pregleda Banko Slovenije. Konec septembra je Banka Slovenije sprejeti zakon poslala v ustavno presojo. Ali Računsko sodišče res namerava pregledovati delo guvernerja Jazbeca za nazaj, v čas sanacije bank?

"Program dela računskega dela je po zakonu zaupen, zato te vsebine ne morem razkriti. Po logiki stvari je razumljivo, da bi skušali odgovoriti na nekaj vprašanj, ki so v slovenski strokovni in širši javnosti," je odgovoril predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel.

Takšna revizija bi kršila neodvisnost Banke Slovenije, pravi guverner Boštjan Jazbec, ki se otepa očitkov, da je bilo za sanacijo porabljenega preveč davkoplačevalskega denarja.

Več kot očitno je, da se poskuša postaviti domneve nad rezultate skrbnega pregleda in stresnih testov leta 2013, ki pa so bili potrjeni v vseevropskem pregledu leta 2014 in stresnih testih leta 2016 je dejal.

Glede ugibanj, da se boji revizije Računskega sodišča, pa odgovarja: "Ničesar se ne bojim, saj dejstva in številke govorijo same zase. V tem trenutku moram kot guverner skrbeti za zakonitost delovanja Banke Slovenije in za njeno neodvisnost, kar mi je naloženo z zakonom."

Jazbec pravi, da je konec septembra pisal pisma Mariu Draghiju, tudi o nameri Računskega sodišča, ker ga je dolžan obveščati o dogajanju. Čeprav ta pisma ne razkrivajo nič novega o relaciji Banka Slovenije - Računsko sodišče, pa Jazbec priznava, da ga na Banki Slovenije obkrožajo ljudje, ki zaupne dokumente nezakonito posredujejo nepooblaščenim osebam oziroma javnosti. Torej, da nekdo izmed njegovih bližnjih sodelavcev ves čas odpira vprašanje sanacije bank, od katere mineva četrto leto.

Maja Derčar, Radio Slovenija