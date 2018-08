Hisense bi Gorenje, ki ima po novem 12 članov uprave, rad umaknil z borze

Načrti kitajskega lastnika

16. avgust 2018 ob 10:32

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Kitajski Hisense, ki ima v lasti več kot 95-odstotkov Gorenja, se je odločil, da velenjsko podjetje, ki ima po novem razširjeno upravo, umakne z borze.

Nadzorniki so na predlog predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca imenovali nove člane upravnega odbora, ki ima tako po novem 12 članov. Že obstoječim članom uprave so se pridružili Lan Lin, Chiao Liu, Jianmin Han, Lu Hou, Anguo Yan in Changchun Sun, ki so do zdaj delovali na vodilnih mestih v kitajski skupini po vsem svetu.

"Razširitev uprave predstavlja naraven korak v postopku, ki ga je ta uprava odločno začela pred slabim letom dni. Našli smo strateškega lastnika in partnerja, s katerim bo Gorenje lahko raslo in se razvijalo hitreje. Izjemna ekipa, ki jo je za pospešitev integracije predlagala skupina Hisense, v upravo prinaša pomembna znanja in izkušnje, ki nam bodo zagotovili hitro in učinkovito izkoriščanje sinergij med skupinama," je ob tem dejal Bobinac.

Kot je dodal, bodo lahko že zelo kmalu izkoristili boljše nabavne pogoje, verjame pa tudi, da bodo zelo kmalu vidni prvi učinki skupnih raziskav in razvoja ter zapolnitve proizvodnih zmogljivosti v vseh Gorenjevih obratih v Evropi.

"Ko bomo poleg tega pred koncem leta dosegli tudi ustrezne statutarne spremembe v podjetju, se bomo lahko še bolj osredotočali na to, kar najbolje znamo – razvoj, oblikovanje, proizvodnjo, trženje in prodajo izdelkov za gospodinjstvo za vse blagovne znamke našega skupnega podjetja. Verjamem, da je to zelo dobro za Gorenje, za več kot 11.000 zaposlenih v vseh naših družbah in za naše poslovne partnerje po vsem svetu," je poudaril Bobinac.

Kako bodo po novem razdeljene zadolžitve?

Z imenovanjem novih članov se sicer spreminjajo tudi zadolžitve. Bobinac še naprej ostaja predsednik uprave, Lan pa bo postal podpredsednik uprave. Changchun bo pokrival področje operativnih financ, obvladovanja tveganj in notranje revizije, Lu bo odgovoren za prodajo in marketing v Zahodni Evropi, Chiao bo pokrival področje strateške nabave, logistike in oskrbne verige ter produktno planiranje, Anguo bo odgovoren za področje proizvodnih sistemov in izboljšav, tehničnih podpornih služb in kakovosti, Jianmin bo kot član soodgovoren za kadrovsko področje.

Področje kadrov, organizacije, servisa in korporativne podpore bo pokrivala članica uprave Stanka Pejanović, Žiga Debeljak bo skrbel za področje strateških financ, kontrolinga in računovodstva ter koordinacijo digitalnega poslovanja, informatiko in netemeljne dejavnosti, Tomaž Korošec za področje proizvodnje, razvoja, investicij in vzdrževanja, Saša Marković, ki bo mandat začel s septembrom, bo skrbel za področje prodaje in marketinga v Vzhodni Evropi in državah nekdanje Sovjetske zveze, Drago Bahun, ki ga je za delavskega direktorja imenoval Svet delavcev, pa bo pokrival področje socialnega dialoga.

Predlog za umik z borze

Hisense se je odločil Gorenje umakniti z borze. O potezi lastnika Gorenja bo morala odločati še skupščina, ki se bo sešla 17. septembra. Kitajski lastnik je prepričan, da bo vodenje družbe z enim delničarjem preprostejše, cenejše in učinkovitejše. Hisense je malim delničarjem pripravljen plačati 12 evrov za delnico, kolikor je za delnico plačal v prevzemni ponudbi.

Skupščina Gorenja bo odločala tudi o zmanjšanju osnovnega kapitala, s 101,92 na 101,42 milijona evrov oz. za nekaj več kot pol milijona evrov. Poleg tega se bo skupščina seznanila z odstopnimi izjavami aktualnih nadzornikov, Bernarda C. Pasquierja, Bachtiarja Djalila, Corinne Claudie Graf in Mihe Košaka, ki jih je skupščina družbe na položaj imenovala junija.

Nadzorniki Bernard C. Pasquier, Bachtiar Djalil, Corinna Claudia Graf in Miha Košak, ki jih je skupščina družbe na položaj imenovala junija, so podali izstopne izjave, ki bodo začele veljati z dnevom skupščine.

Sa. J.