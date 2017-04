Japonski Kansai Paint končal prevzem Heliosa

Japoncem Helios predstavlja izhodišče za širitev po celotni Evropi

3. april 2017 ob 11:28

Domžale - MMC RTV SLO

Japonska družba Kandai Paint je zaključila prevzem Heliosa. Po odobritvi varuhov konkurence v vseh zadevnih državah je tako Kansai Paint edini lastnik skupine Helios.

"Kansai Paint s tem pospešeno implementira svojo strategijo rasti, s katero namerava postati eden od treh največjih svetovnih proizvajalcev premazov," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Heliosu. V sporočilu za javnost so ob tem dodali, da prevzem podjetju Kansai Paint zagotavlja odlično izhodišče za širitev po celotni Evropi.

Kot je pojasnil eden od dveh generalnih direktorjev skupine Helios David Kubala, ima Helios že danes na evropskih trgih prodajno mrežo s številnimi uveljavljenimi blagovnimi znamkami. "Ohranjamo močan položaj v segmentu industrijskih, avtoreparaturnih in dekorativnih premazov. Naš portfelj je podoben in v nekaterih primerih komplementaren tistemu, ki ga ima podjetje Kansai Paint," je dejal Kubala.

Kansai je po njegovih besedah zelo predan raziskavam in razvoju ter inovacijam, Helios pa ima tudi zelo učinkovito proizvodnjo in oddelek za raziskave in razvoj, pa tudi usposobljene ljudi in napredno opremo. "Pričakujemo številne sinergije na področju razvoja in raziskav, v proizvodnih sistemih in tehnologijah, podpornih sistemih, marketingu, nabavi in drugih področjih. Helios bo obenem vpeljal nove proizvode, imel možnost izvoza na azijski in afriški trg ter možnost poslovanja z japonskimi kupci v Evropi," poudarja Kubala.

Dober izkupiček avstrijskega holdinga

Kasai Paint ima utrjen položaj v Aziji, Afriki in na Bližnjem vzhodu, v Evropi pa je prisotnost družbe omejena. To nameravajo spremeniti s prevzemom Heliosa in vključitvijo vseh Heliosovih blagovnih znamk pod svoje okrilje.

Kansai Paint je pogodbo o nakupu Heliosa s tedanjimi lastniki družbe Ring International Holding, Franklin Templeton in skladom GSO iz skupine Blackstone podpisal decembra. Kupnina je znašala 572 milijonov evrov.

Helios je leta 2014 za 145 milijonov evrov prešel v last avstrijskega holdinga Ring International, kapital pa sta poleg njega zagotovila še ameriška sklada Franklin Templeton in Blackstone. Ob tem je prevzel še za okoli 105 milijonov evrov Heliosovega dolga.

L. L.