Policija naj bi preiskovala avstrijski prevzem Heliosa

Helios danes v lasti Japoncev

18. januar 2017 ob 10:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Prodajo Heliosa iz leta 2014, ko je skupina končala v rokah avstrijskega holdinga Ring International, preiskuje slovenska policija, poroča Siol.net.

Na policijski upravi Ljubljana so za portal potrdili, da v zvezi s prodajo Heliosa vodijo predkazenski postopek zaradi suma zlorabe položaja. Več zaradi interesa postopka niso mogli razkriti. Portal Siol.net poroča, da so med osumljenimi nekdanji člani uprave Heliosa, med drugim dolgoletni prvi mož Uroš Slavinec in njegov naslednik Aleš Klavžar.

Poteze v korist prihodnjega lastnika?

V središču preiskave je domnevno sporno delovanje uprave Heliosa v obdobju, ko je družba postala tarča Avstrijcev. Še preden je Ring plačal kupnino in prevzel lastništvo Heliosa, naj bi namreč v Domžalah sprejeli več vprašljivih odločitev v korist prihodnjega lastnika.

Glavni očitek nekdanjim vodilnim v Heliosu, zaradi katerega jim grozi večletna zaporna kazen, je zastava vsega premoženja domžalske družbe brez soglasja in vednosti tedanjih lastnikov in nadzornega sveta. S tem so Avstrijcem v resnici omogočili najem posojila, s katerim so ti financirali prevzem Heliosa.

Po dveh letih nastala skupina Helios

Ring International Holding je približno 78-odstotni lastnik Heliosa postal konec maja 2014. Po približno dveh letih konsolidacije Heliosa in Ringa je nastala skupina Helios. Ta ima na področju cestnih premazov enega vodilnih položajev v Evropi in je med največjimi proizvajalci premazov za elektropločevino. Je eden najpomembnejših evropskih proizvajalcev premazov za železniško industrijo in vodilno podjetje v segmentu dekorativnih premazov na trgu Srednje in Vzhodne Evrope.

Evropska premazniška skupina s sedežem v Sloveniji ima podjetja in proizvodne zmogljivosti v 18 državah po vsem svetu in je krovno podjetje za številne priznane znamke. Oddelek za raziskave in razvoj skupine Helios zaposluje 200 raziskovalcev, ki vse proizvode in rešitve razvijajo s ciljem, da bi zmanjšali porabo virov in negativne učinke na okolje.

Zdaj pri Japoncih

Decembra lani so lastniki skupine Helios z japonskim podjetjem Kansai Paint podpisali pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v Heliosu. Prodajni postopek naj bi bil končan v dveh do treh mesecih, skupina Helios pa bo postala Kansaijevo evropsko središče za inovacije, raziskave, razvoj, proizvodnjo in distribucijo, so decembra sporočili iz Heliosa.

Al. Ma.