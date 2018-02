Jazbec z vrha Banke Slovenije v Enotni odbor za reševanje bank

Poiskati bodo morali novega guvernerja

14. februar 2018 ob 13:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca imenovala za enega izmed direktorjev v Enotnem odboru za reševanje, centralnem organu za reševanje bank v okviru bančne unije.

Jazbec bo član odbora in direktor za načrtovanje in odločanje o reševanju. Evropska komisija bo zdaj odločitev posredovala v potrditev Evropskemu parlamentu, imenovanje pa mora nato potrditi še Svet EU-ja. Mandat trajanja te funkcije je pet let, brez možnosti podaljšanja.

Enotni odbor za reševanje je novi organ evropske bančne unije, ki skrbi za urejeno reševanje bank v težavah s kar najmanjšimi posledicami za davkoplačevalce in gospodarstvo.

Za vodenje Banke Slovenije bo tako treba poiskati novega guvernerja. Kandidata za guvernerja sicer po posvetovanjih s poslanskimi skupinami predlaga predsednik republike, v DZ-ju pa je za njegovo imenovanje potrebna absolutna večina, torej 45 glasov. Jazbec je funkcijo prevzel sredi julija 2013.

A. S.