"...Je udeležba Madžarske pri drugem tiru res nujna?..."

Komisija DZ-ja za nadzor javnih financ je vlado pozvala k ustavitvi pogajanj z Madžari pri projektu drugega tira in pripravo inačice brez udeležbe sosednje države, zatrjuje poslanec Vatovec.

Komisija za nadzor javnih financ je zaradi tajnosti pogajanj z Madžari o sodelovanju pri drugem tiru sejo, ki so jo zahtevali v Levici, zaprla za javnost. Sprejeta sta bila dva sklepa.

Za izključitev tujcev

V Levici se zavzemajajo za izključitev tujega kapitala iz investicije. "Mi trdimo, da je vključitev Madžarske po eni strani škodljiva, po drugi pa nepotrebna," je poudaril poslanec Matej T. Vatovec. Madžarska bo udeležena pri dobičku, medtem ko bodo stroški upravljanja podjetja 2TDK, v katerem bi z 200 milijonskim kapitalskim vložkom sodelovala Madžarska, padli na Slovenijo, je zatrdil. V Levici so prepričani, da lahko Slovenija manjkajočih 200 milijonov evrov zagotovi sama.

Kritičen je bil do vlade, ki ne razkriva zahtev Madžarov v zameno za sodelovanje pri projektu. Vatovec se je skliceval na poročanja medijev in dejal, da naj bi vlada Madžarski odstopila oz. ji dala zemljišča v okolici Luke Koper, kar pa po njegovem ne rešuje ničesar. Luka bi dobila neposredno konkurenco, država pa bi blokirala razvoj lastnega pristanišča, je opozoril.

Leben: Zakonsko podlago imamo

Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu in vodja projekta drugi tir Jure Leben je izpostavil, da imajo temelje za začetek uradnih pogajanj, zato je vlada sprejela pobudo, ki je bila 22. decembra poslana v DZ na odbor za zunanjo politiko. S tem je zavrnil očitke Levice, da se vlada s sosednjo državo pogaja brez zakonske podlage.

Izpostavil je, da so v minulem letu tekli neformalni pogovori, ne pa pogajanja. "Neformalni pogovori niso tekli o lastništvu v Luki Koper, o odpiranju koncesije, o kakršnemkoli najemanju v koncesijskem območju, o kakršnikoli aktivnosti, ki bi bila konkurenčna dejavnosti Luki Koper, o neposrednem dostopu do morja ali o lastništvu v infrastrukturi," je poudaril.

Drugi tir je po Lebnovih besedah velik in zahteven projekt, vlada pa ga je pripeljala do točke, ko lahko začnemo s pripravljalnimi deli. Izvedba del, kot je spomnil, stoji zaradi ustavne pobude. Leben je predlagal, da se seja zapre za javnost, da bi pobudo za pogajanja tistim, ki so do vpogleda upravičeni, natančneje predstavil.

Z Vatovčevim uvodom ni bil zadovoljen niti poslanec SMC-ja Igor Zorčič, ki je izpostavil, da poslanec predstavlja enake argumente, s katerimi je Levica sodelovala v referendumski kampanji o zakonu o drugem tiru, "za katerega pa vemo, kako se je zaključil".

Svarijo pred Madžari

Pred morebitnimi škodljivimi posledicami sodelovanja Madžarov v projektu so posvarili tudi številni vabljeni na sejo. Miha Jazbinšek, ki se ukvarja s skladnostjo prostorskega planiranja in izvajanja projektov z zakonodajo, se je ponovno zavzel za "cenejšo in ekološko manj sporno traso". Direktor SŽ-projektivnega podjetja Edmund Škerbec pa je spomnil, da trasa ustreza vsem zahtevam, kakršnekoli spremembe trase pa, kot je dejal, ne bi zahtevale manjših popravkov gradbenega dovoljenja, ampak povsem nov postopek.

"Novega gospodarja v lastno hišo"

Peter Majcen iz Konfederacije sindikatov 90 Slovenije je na seji izpostavil, da je madžarsko gospodarstvo dolgoletni partner Luke Koper, koprsko pristanišče pa je po njegovih besedah verjetno najpomembnejša vstopna in izstopna točka do morja. "Razumljivo je, da se take komitente skuša obdržati, nerazumljiv pa je način, s katerim praktično vabimo novega gospodarja v lastno hišo," je poudaril.

Novi predsednik uprave Luke Koper je medtem dejal, da ima Luka samo en interes - komercialnega. Za nas je drugi tir pomemben, upajmo da bo slej ali prej prišel, je dejal. Predsednik sveta delavcev Luke Koper Mirko Slosar je vladi čestital za uspeh na referendumu o zakonu o drugem tiru, pri tem pa izrazil prepričanje, da bi zakon padel, če bi bi bilo referendumsko vprašanje, ali želimo dati zemljišča Madžarom.

Dragonja: Vrniti bi morali evropska sredstva

Generalni direktor podjetja 2TDK Metod Dragonja je pojasnil, da morebitna izključitev Madžarske iz projekta ne bi pomenila le, da mora Slovenija zagotoviti dodatnih 200 milijonov evrov, ampak bi moralo podjetje 2TDK, ki je že pridobilo 109 milijonov evrov vredno nepovratno subvencijo Evropske komisije za graditev sedmih tunelov na progi, ta sredstva vrniti. Če želimo sredstva počrpati, moramo zagotoviti vse druge vire, ki so bili predvideni v prijavi na razpis, je pojasnil.

Po poročanju medijev naj bi Slovenija Madžarom zagotovila 50.000 kvadratnih metrov znotraj državnega prostorskega načrta, na katerega pa bi se lahko širila Luka, Vatovca pa je zanimalo, če se vlada zaveda, da gre za strel v koleno lastnemu podjetju. Leben je Vatovca večkrat opozoril, naj ne zavaja in ponovil predlog o zaprtju seje. Predsednik komisije Andrej Šircelj mu je po skoraj treh urah razprave tudi ugodil.

Vatovec: Pozvali smo k ustavitvi pogovorov

Po koncu seje je Vatovec za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil, da je komisija podprla dva od treh sklepov, ki so jih predlagali v Levici. Komisija tako vlado poziva k ustavitvi pogovorov z Madžarsko, dokler pobude za sklenitev pogodbe ne potrdi odbor DZ za zunanjo politiko, ter zahteva, naj ji vlada v sedmih dneh predloži načrt izgradnje drugega tira brez kapitalske udeležbe Madžarske. Vatovec je še dodal, da je pobuda za začetek pogajanj, ki jo je v DZ poslala vlada, dokaj kratka, vsebuje pa tudi elemente, ki potrjujejo nekatere zadržke, ki jih imajo glede sodelovanja z Madžari v Levici.

