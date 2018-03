Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 127 glasov Ocenite to novico! Če gre za sume dogovarjanja med ponudniki, je to rdeči alarm tudi za policijo. Foto: BoBo Direkcija za infrastrukturo je izdelovalca makete izbirala na javnem razpisu in izbrala ponudbo podjetja Art Rebel 9, ki je stala nekaj več kot 133.000 evrov. Foto: BoBo Dražja maketa je bila na razpis izbrana, ker se je pojavila napaka pri izračunih v programu Excel. Foto: BoBo Sorodne novice Drugi tir: Madžari so slabe volje zaradi političnega in medijskega pritiska v Sloveniji

Je za izbiro dražje makete kriv Excel ali dogovarjanje med ponudniki?

Glede na kriterije v javnem razpisu bi morala biti izbrana cenejša ponudba

13. marec 2018 ob 07:32,

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 22:24

Ljubljana,Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na direkciji za infrastrukturo so zaradi računalniške napake za maketo drugega tira izbrali dvakrat dražjega ponudnika, nazadnje pa se je izkazalo, da sta posel pravzaprav dobili obe podjetji - izbrano in neizbrano.

Izbrani ponudnik podjetje ART Rebel 9 je namreč za svojega podizvajalca izbral cenejšega in neizbranega ponudnika, podjetje RPS.

Direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko je danes pojasnjeval, da so izbrali za 72.000 evrov dražjo ponudbo za izdelavo makete drugega tira med Koprom in Divačo, ker se je pojavila napaka pri izračunih v Excelovih tabelah.

Pred kamero je stopil tudi direktor izbranega ponudnika Matjaž Požlep in pojasnil, da so na razpisu zmagali zato, ker je njihova maketa tehnološko boljša in dovršena, podjetje RPS pa je poslalo zastarelo maketo. "A zamolčal je bistvo: da so po dobljenem razpisu prav neizbranemu ponudniku dali izdelat maketo," je za TV Slovenija poročala Nataša Markovič. (Celoten prispevek je priložen pod člankom.)

V podjetju RPS so potrdili, da so od izbranega izvajalca prejeli naročilo za delno izdelavo makete. Požlep pa je ob tem zavrnil očitek, da bi se z RPS-jem vnaprej dogovorili za posel.

Posledice tega bodo preverili pravniki, saj bi ponudnik moral prijaviti, da bo naročilo izvajal še s partnerjem, je v Odmevih dejal Topolko.

Revizijo postopka pa lahko zdaj zahtevajo zagovorniki javnega interesa - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), Agencija za varstvo konkurence (AVK), Računsko sodišče in ministrstvo za javno upravo. V primeru morebitnega dogovarjanja med ponudniki pa bi se lahko s primerom ukvarjala tudi policija.

V javnem razpisu je bila cena pomembno merilo

Predsednik vlade Miro Cerar je prejšnji teden v Kopru odprl maketo drugega tira. Gre za multimedijsko predstavitev, kako bo potekala gradnja in kako bo v prostoru videti nova železniška povezava.

Direkcija za infrastrukturo je izdelovalca makete izbirala na javnem razpisu in izbrala ponudbo podjetja Art Rebel 9, ki je bila ocenjena na nekaj več kot 133.000 evrov. Toda izkazalo se je, da je drugi ponudnik, neizbrano podjetje RPS ponudilo maketo, ki bi stala nekaj manj kot 61.000 evrov.

V javnem razpisu za maketo je bila cena ponudbe pomembno merilo (100 točk izmed 200 mogočih). Toda dražja maketa je, kot je razvidno iz rezultatov razpisa, dobila maksimalno število, cenejša pa nekaj manj. Dražja maketa naj bi bila sicer bolj dovršena z multimedijsko predstavitvijo. Zato je v drugem delu prejela več točk od cenejše (Art Rebel je prejel 68 točk, RPS pa 43). Vendar bi morala biti glede na merila v razpisu, zaradi več kot 70.000 evrov razlike, izbrana cenejša maketa. Toda RPS se na izbor ni pritožil.

Topolko: Kriva je napaka pri izračunu

Zakaj je bila izbrana dražja maketa? Kot pojasnjujejo na direkciji za infrastrukturo, so po pregledu dokumentacije ugotovili, da se je pojavila napaka.

"Komisija je uporabila Excelovo predlogo, ki se uporablja za ocenjevanje ponudb. V predlogi pa niso bile korigirane formule za to naročilo. Posledično je prišlo do napake," je razložil direktor infrastrukturne direkcije Damir Topolko, ki je bil podpisan pod omenjenim javnim naročilom.

Topolko je še pojasnil, da imajo na njegovi direkciji veliko javnih naročil, okoli 360 letno. Za vse javne razpise so pristojne komisije, ki pripravijo poročilo, ki gre v pregled, preden ga direktor potrdi. Topolko pravi, da vsakega dokumenta, podpisal naj bi jih okoli 20.000 letno, sam ne more natančno pregledati. To pač storijo njegovi sodelavci.

Pri omenjenem razpisu se je pojavila napaka oz. napačen vnos v tabelo, kar je posledično pomenilo, da je bil izračun napačen. Na direkciji za infrastrukturo zdaj pregledujejo, kakšne pravne posledice bi lahko povzročila napaka. Topolko pa je povedal, da zaradi napačnega izračuna najverjetneje ne bodo mogli dobiti evropskih sredstev, ki so jih nameravali za sofinanciranje stroškov makete.

Topolko je povedal, da zaradi omenjene napake ne namerava odstopiti. Prvi ukrep, ki ga je sprejel, je bila interna revizija, na podlagi katere naj bi sprejeli določene ukrepe. Skrbnik pogodbe bo zamenjan s projekta, pozneje pa bodo preučili odgovornost drugih vpletenih.

