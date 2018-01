Jeff Bezos, "oče" Amazona, je najbogatejši človek v zgodovini

Prestižni boj z Billom Gatesom

10. januar 2018 ob 11:18

New York - MMC RTV SLO

Jeff Bezos, ustanovitelj in izvršni direktor spletne trgovine Amazon, je postal najbogatejši Zemljan v zgodovini, saj je njegovo premoženje vredno že kar 106 milijard dolarjev (88,7 milijarde evrov).

Sodeč po Bloombergovem indeksu milijarderjev, ki ga omenjeni portal osveži vsak dan po koncu trgovanja newyorške borze, je 53-letni poslovnež s to številko prehitel dozdajšnjega rekorderja, ustanovitelja računalniškega velikana Microsoft Billa Gatesa.

Večina Bezosovega premoženja izvira iz 78,9 milijona Amazonovih delnic, ki so v njegovi lasti in v zadnjih dneh še naprej pridobivajo vrednost. V letu 2017 se je njihova vrednost dvignila za 56 odstotkov, v letošnjem letu pa še za sedem odstotkov, piše CNN. Bezos ima poleg tega deleža še v medijskem podjetju Washington Post in podjetju Blue Origin, ki se ukvarja s turističnimi poleti v vesolje.

Bezos se je prvič na vrh najpremožnejših ljudi na svetu povzpel julija lani, ko je prehitel Gatesa, a mu je od oktobra znova gledal v hrbet. Novembra, ob začetku praznične nakupovalne mrzlice, pa je bil znova najbogatejši, takrat je njegovo premoženje prvič preseglo nepredstavljivi mejnik 100 milijard dolarjev.

Bezos je Amazon ustanovil sredi 90. let prejšnjega stoletja, ko je kar iz svoje garaže začel spletno prodajo knjig, kmalu pa se je razširil in začel ponujati množico različnih izdelkov.

Sledijo znana imena

Na drugem mestu najbogatejših Zemljanov je še naprej Bill Gates s 93,3 milijarde dolarjev premoženja, sledijo pa investicijski magnat Warren Buffett s 87,3 milijarde, ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg (77,3 milijarde), španski lastnik tekstilnih podjetij Amancio Ortega (76,6 milijarde) in mehiški telekomunikacijski poslovnež Carlos Slim (64 milijarde).

A. P. J.