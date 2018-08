Julija brezposelnih več kot junija: iztekle se se pogodbe za določen čas

10 odstotkov manj brezposelnih kot julija lani

3. avgust 2018 ob 13:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na zavodu za zaposlovanje je bilo konec julija registriranih 1,4 odstotka več brezposelnih kot mesec pred tem, saj se je v primerjavi z junijem za 58,3 odstotka povečalo prijavljanje brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas, kar je običajno za ta čas leta.

Julija se je na zavod za zaposlovanje na novo prijavilo 6464 brezposelnih, konec meseca pa je bilo skupno registriranih 76.051 brezposelnih, kar je sicer 1,4 odstotka več kot junija, a kar 10,2 odstotka manj kot julija lani.

Med novoprijavljenimi je bilo 4278 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 432 iskalcev prve zaposlitve ter 709 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. Od 5401 brezposelnih, ki jih je julija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 3618 oseb, kar je 22 odstotkov manj kot junija in 15,9 odstotka manj kot julija lani.

Manj brezposelnih kot lani

V prvih sedmih mesecih leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 80.160 brezposelnih, kar je 13,5 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta. V tem obdobju se je zaposlilo 40.022 brezposelnih, kar je 11,2 odstotka manj kot v istem obdobju lani. Na zavodu se je na novo prijavilo 43.078 brezposelnih, osem odstotkov manj kot lani v tem času.

Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas, in sicer kar 26.187. Prijavilo se je še 4174 iskalcev prve zaposlitve ter 5483 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z istim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo za 14,4 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, za 27,1 odstotka manj trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 4,5 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Iz evidence se je odjavilo skupaj 52.087 brezposelnih, od teh 40.022 zaradi zaposlitve, kar je 11,2 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2017.

Najvišji porast brezposelnosti v juliju

Julija se je v primerjavi s predhodnim mesecem brezposelnost povečala v vseh območnih službah zavoda. Bolj kot na ravni države se je zvišala v območnih službah Trbovlje (+3,3 odstotka), Novo mesto (+2,8 odstotka), Nova Gorica (+2,6 odstotka), Sevnica (+1,7 odstotka), Maribor (+1,7 odstotka), Ptuj (+1,6 odstotka), Celje (+1,6 odstotka), Kranj (+1,6 odstotka) in Koper (+1,6 odstotka). Manjši porast so imele območne službe Velenje (+1 odstotek), Ljubljana (+0,9 odstotka) in Murska Sobota (+0,3 odstotka).

Območja najbolj intenzivnega zaposlovanja

Območna služba z največjim medletnim upadom brezposelnosti je še naprej območna služba Trbovlje, kjer je bilo julija 14,4 odstotka manj brezposelnih kot pred letom. Sledijo Murska Sobota (-14,1 odstotka), Ptuj (-12,9 odstotka) in Nova Gorica (-11 odstotkov). Območne službe, v katerih se je v letu dni brezposelnost zmanjšala manj kot na ravni države, kjer je bil upad 10,2-odstoten, so Velenje (-6,7 odstotka), Sevnica (-6,8 odstotka), Novo mesto (-7,2 odstotka), Koper (-9,2 odstotka) in Ljubljana (-9,6 odstotka).

Delodajalci so julija zavodu za zaposlovanje sporočili 14.556 prostih delovnih mest, 8,2 odstotka več kot junija, največ za delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, zidarje, čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike.

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS, ki so na voljo za maj, je bilo v državi 872.266 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,3 odstotka več kot aprila in tri odstotke več kot maja lani. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila maja 8,1-odstotna.

