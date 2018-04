K japonski naložbi v Logatcu bo vlada primaknila 657.000 evrov subvencije

Obrat za proizvodnjo medicinskih elastomerov

12. april 2018 ob 18:20

Ljubljana,Logatec - MMC RTV SLO, STA

Vlada je švicarski družbi Lonstroff, ki je del japonske skupine, za naložbo v obrat za proizvodnjo medicinskih elastomerov v Logatcu odobrila skoraj 675.000 evrov spodbude.

Po mnenju vlade je bilo sprejetje odločitve o dodelitvi finančne spodbude podjetju Lonstroffu nujno, saj bi bilo podjetje sicer prepuščeno negotovemu položaju glede izvedbe projekta. Vlada meni tudi, da bi za podjetje nastali materialna in gospodarska škoda, če bi vlada s to odločitvijo odlašala.

Podpis pogodbe o dodelitvi državne spodbude bo predvidoma 18. aprila, temeljni kamen pa naj bi položili 17. maja.

Lonstroff načrtuje tovarno v Logatcu, kjer je od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) že odkupil zemljišče, na katerem je nekoč stala tovarna podjetja KLI Logatec.

Okoljevarstvenega soglasja še ni

Decembra so na agencijo za okolje (Arso) podali vlogo za okoljevarstveno soglasje. Postopek še ni končan. Kot so povedali na Arsu, so od Zveze ekoloških gibanj prejeli pripombe v okviru zahteve za vstop v postopek stranskega udeleženca, trenutno pa pripravljajo poziv k izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločitev.

Tovarna bo po navedbah Sumitomo Rubber Industriesa in Lonstroffa, ki med drugim proizvaja gumijaste dele za farmacevtsko industrijo in medicino, stala na okoli 30.000 kvadratnih metrih površine, letno pa bo proizvedla 2,5 milijarde delov.

Na gospodarskem ministrstvu so konec marca povedali, da bo delo v treh letih po predvidenem zagonu prihodnje leto našlo 200 ljudi.

Sumitomo Rubber, ki je Lonstroff prevzel leta 2015, je presodil, da ima področje izdelkov iz gume za uporabo v medicini velik potencial za rast, zato se bo usmeril v razvoj poslovanja na tem področju, predvsem v Evropi. S tovarno v Sloveniji nameravajo proizvodnjo v Evropi do leta 2020 glede na leto 2016 potrojiti, so napovedali v načrtih za leto 2017.

Al. Ma.