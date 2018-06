Kitajska opozarja: Pogajanja bodo nična, če bodo ZDA uvedle trgovinske sankcije

Ameriški zavezniki jezni na Trumpovo odločitev

3. junij 2018 ob 15:07

Peking - MMC RTV SLO, STA

Iz Pekinga opozarjajo, da bodo vsa trgovinska pogajanja z Washingtonom nična, če bodo ZDA uvedle trgovinske sankcije, vključno s carinami. Je pa Kitajska sporočila, da je pripravljena povečati uvoz iz več držav.

Podpredsednik kitajske vlade Liu He se je sestal z ameriškim ministrom za trgovino Wilburjem Rossom, do pogovorov pa je prišlo nekaj dni po grožnji Washingtona z uvedbo 25-odstotnih carin za kitajske proizvode v vrednosti 50 milijard dolarjev.

Po srečanju je Peking objavil izjavo, ki ni sporočila ničesar podrobnega o pogovorih in je le omenila namero o izpolnjevanju majskega sporazuma iz Washingtona o povečanju kitajskih nakupov ameriških izdelkov in storitev, glede česar podrobnosti niso dorečene, poroča BBC.

Državna tiskovna agencija Šinhua pa je posvarila pred trgovinsko vojno in sporočila, da bi si morali iti državi nasproti. "Če bodo ZDA uvedle trgovinske sankcije, vključno s carinami, bodo vsi izpogajani gospodarski in trgovinski dosežki nični," je sporočila tiskovna agencija.

ZDA, ki trenutno iz Kitajske uvozijo za štirikrat več kot v njo izvozijo, si prizadevajo za dodatno odprtje kitajskega trga in zmanjšanje primanjkljaja v blagovni menjavi s Kitajsko za 200 milijard dolarjev letno. Peking na te zahteve, ki jih nekateri ekonomisti ocenjujejo kot nerealne, doslej ni pristal.

Ross pozdravil "prijateljska" srečanja

Medtem je Ross pozdravil, kot je dejal, prijateljske in iskrene ameriško-kitajske pogovore o zmanjšanju trgovinskih napetosti med državama.

Ob začetku srečanja z Liujem je Ross pred novinarji dejal, da mu je bilo "v veliko zadovoljstvo, da je včerajšnji dan preživel z njim, ter da so bila dosedanja srečanja prijateljska in iskrena". Dodal je, da so na pogovorih načeli nekaj zelo koristnih tem o "specifičnih izvoznih artiklih". Liu je pred novinarji kitajski delegaciji zaželel zgolj dobrodošlico.

G7 oster do ZDA

Medtem so članice skupine najbogatejših držav na svetu G7 kritizirale ZDA zaradi novih carin na uvoz jekla in aluminija. Francoski minister za finance Bruno Le Maire je opozoril, da bi se lahko trgovinska vojna začela "v nekaj dneh".

EU in Kanada sta že zagrozili s povračilnimi ukrepi. EU je objavil 10-stranski seznam ameriških izdelkov, ki vključujejo motorje Harley Davidson do viskija. Kanada pa namerava z julijem uvesti do 25-odstotnih carin na ameriške proizvode v vrednosti 13 milijard dolarjev.

V letu 2017 so EU, Kanada in Mehika v ZDA izvozili za 23 milijard dolarjev jekla in aluminija.

B. V.