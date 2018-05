Pogovori med ZDA in Kitajsko v Pekingu brez rezultatov

Državi sta zaostrili stališča

5. maj 2018 ob 09:27

Peking - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Pogovori med delegacijo ZDA in Kitajske v Pekingu o trgovini in gospodarskem sodelovanju med najmočnejšima svetovnima gospodarstvoma so se končali brez kakršnih koli rezultatov.

Ameriško delegacijo je vodil finančni minister Steve Mnuchin, kitajsko pa podpredsednik vlade Lju He. Kot je za Radio Slovenija poročal Uroš Lipušček, so se pogovori po pričakovanjih končali neuspešno, obe strani pa sta do skrajnosti zaostrili svoja stališča.

Kljub temu analitiki pričakujejo, da bosta državi v nadaljevanju pogajanj prisiljeni popustiti, čeprav vsaj ameriški predsednik Donald Trump v tem trenutku ni pripravljen na kompromis.

Washington Pekingu postavil ultimat

Edini dogovor, ki so ga dosegli po dvodnevnih očitno zelo trdih pogovorih je, da bodo pogajanja nadaljevali. Ameriška delegacija je kitajski strani v bistvu postavila ultimat. Zahtevala je namreč, da v naslednjih dveh letih trgovinski presežek zmanjša kar za 200 milijard dolarjev, da mora takoj odpraviti subvencioniranje visokotehnoloških izdelkov v okviru programa "Narejeno na Kitajskem 2025" in da ne bo nasprotovala prepovedi izvoza nekaterih za ameriško državno varnost občutljivih tehnologij na Kitajsko oz. da zaradi tega ne bo uvedla povračilnih ukrepov.

Ob tem ZDA zahtevajo, da Kitajska takoj zniža vse carine na ameriško raven, da do 1. julija bistveno zmanjša tako imenovano negativno listo, ki vsebuje panoge, v katere so tuje investicije bistveno omejene ali prepovedane, da bistveno bolj zaščiti intelektualno lastnino, in da takoj odpre trg za vse ameriške kmetijske pridelke.

Kitajska delegacija pa je zahtevala odpravo vseh dodatnih carin, ki so jih uvedli v ZDA na kitajske izdelke, odpravo prepovedi izvoza visokotehnoloških izdelkov na Kitajsko in sodelovanja kitajskih podjetij v izgradnji infrastrukture v ZDA, dovoljenje za vstop kitajskih podjetij v ameriški finančni in zavarovalniški sistem in odpravo prepovedi prodaje čipov največjemu kitajskemu telekomunikacijskemu podjetju ZTE.

Kitajska tiskovna agencija Šinhua je v nasprotju z izrazito negativnimi ameriškimi ocenami poudarila, da so se sporazumeli o določenih vprašanjih, da je spor treba rešiti sporazumno in da bodo nadaljevali pogovore. Kdaj in na kateri ravni, za zdaj ni znano.

Pritiska tudi EU

Ameriškemu pritisku na Kitajsko se je pridružila tudi Evropska unija. Veleposlaniki vseh držav članic EU-ja v Pekingu, razen Madžarske, so pred dnevi kitajski vladi poslali tako imenovani non paper, tajni dokument, ki naj ne bi prišel v javnost, v katerem so doslej najostreje kritizirali kitajski projekt "En pas, ena cesta", zahtevali večjo odprtost kitajskega tržišča in spoštovanje intelektualne lastnine.

Eden od vodilnih kitajskih časopisov Global times medtem ocenjuje, da Kitajska doslej še ni bila postavljena pred tako hud izziv, ki je preizkus njene moči, hrabrosti, pa tudi modrosti, je še poročal Uroš Lipušček.

B. V.