Konec leta 2016 je imel SDH v upravljanju 10,4 milijarde evrov naložb

Država je letos prejela rekordno višino dividend

11. oktober 2017 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Konec lanskega leta je skupna vrednost kapitalskih deležev v neposredni lasti države in SDH-ja znašala 10,4 milijarde evrov. Na letni ravni je ta vrednost upadla za 1,2 milijarde evrov.

Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga (SDH) so obravnavali letno poročilo za leto 2016 in ga zdaj pošiljajo v državni zbor. Padec vrednosti državnih naložb, ki jih upravljajo, so pripisali predvsem odprodaji deleža v Novi KBM in pa spremenjenemu evidentiranju upravljanju državne naložbe v Kapitalski družbi. Vrednost kapitalskih deležev SDH-ja se je povišala za 38,1 milijona evrov na 819 milijonov evrov.

Povišala se je tudi čista dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja družb v neposredni lasti države in SDH-ja. Ob upoštevanju enkratnih dogodkov v izračunih za leto 2015 se je čista dobičkonosnost portfelja neposrednih naložb države povišala za 1,5 odstotne točke, na 5,7 odstotka, dobičkonosnost portfelja neposrednih naložb SDH pa se je znižala za 0,2 odstotne točke, na 9,9 odstotka.

Čista dobičkonosnost skupnega portfelja kapitalskih naložb države v upravljanju SDH-ja je porasla s 4,7 odstotka na šest odstotkov.

Precej so se povečala tudi dividendna izplačila. Država je letos prejela rekordno višino dividend - iz udeležbe v dobičku za poslovno leto 2016 je prejela 211 milijonov evrov dividend, medtem ko jih je lani 142 milijonov evrov, SDH pa 46 milijonov evrov, kar je dva milijona evrov več kot v letu 2016.

A. S.